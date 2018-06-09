В этой стране квартиросъемщика выселить невозможно

Законопроект, предложенный фракцией Социалистической партии страны, устанавливает до 31 марта 2019 года "чрезвычайный и переходный режим защиты пожилых людей или инвалидов, которые являются арендаторами и проживают на одном месте более 15 лет". Действие закона будет распространяться на лиц от 65 лет и старше, а также на тех, кто имеет инвалидность.

Исключением из этого чрезвычайного и переходного режима являются ситуации, когда владелец квартиры или дома выплачивает нанимателю компенсацию за прекращение договора найма.

Необходимость принятия подобного закона была продиктована ситуацией на рынке жилья в Португалии, где цены поднимаются не первый год. Из-за дефицита домов и квартир, из-за резкого превышения спроса над предложением стоимость аренды постоянно возрастает. С начала года цены в Лиссабоне взлетели почти на 6%. А до конца года эксперты прогнозируют повышение еще минимум на 5%.

Росту стоимости аренды способствует и активное развитие туризма - путешественники все чаще берут жилье в Португалии в краткосрочную аренду через такие онлайн-площадки, как Airbnb. Эта страна входит в десятку самых активных направлений этого интернет-сервиса. Так как сдавая жилье в краткосрочную аренду владельцы квартир зарабатывают больше, то тех, кто сдает жилье на длительный срок становится все меньше. Арендодатели или повышают стоимость долгосрочной аренды, или все чаще расторгают ранее заключенные длительные договоры, считая, что это становится финансово невыгодным. Поэтому количество доступного жилья для местных жителей постоянно снижается, а оставшиеся квартиры стоят слишком дорого.