В этой стране квартиросъемщика выселить невозможно

Депутаты парламента Португалии приняли закон, который запрещает выселять из съемного жилья пожилых людей и инвалидов, сообщает Realty.newsru.com. со ссылкой на "Слово".
Законопроект, предложенный фракцией Социалистической партии страны, устанавливает до 31 марта 2019 года "чрезвычайный и переходный режим защиты пожилых людей или инвалидов, которые являются арендаторами и проживают на одном месте более 15 лет". Действие закона будет распространяться на лиц от 65 лет и старше, а также на тех, кто имеет инвалидность.
Исключением из этого чрезвычайного и переходного режима являются ситуации, когда владелец квартиры или дома выплачивает нанимателю компенсацию за прекращение договора найма.
Необходимость принятия подобного закона была продиктована ситуацией на рынке жилья в Португалии, где цены поднимаются не первый год. Из-за дефицита домов и квартир, из-за резкого превышения спроса над предложением стоимость аренды постоянно возрастает. С начала года цены в Лиссабоне взлетели почти на 6%. А до конца года эксперты прогнозируют повышение еще минимум на 5%.
Росту стоимости аренды способствует и активное развитие туризма - путешественники все чаще берут жилье в Португалии в краткосрочную аренду через такие онлайн-площадки, как Airbnb. Эта страна входит в десятку самых активных направлений этого интернет-сервиса. Так как сдавая жилье в краткосрочную аренду владельцы квартир зарабатывают больше, то тех, кто сдает жилье на длительный срок становится все меньше. Арендодатели или повышают стоимость долгосрочной аренды, или все чаще расторгают ранее заключенные длительные договоры, считая, что это становится финансово невыгодным. Поэтому количество доступного жилья для местных жителей постоянно снижается, а оставшиеся квартиры стоят слишком дорого.
По причине постоянно растущей арендной платы в стране с 2013 года удвоилось количество семей, выселенных из арендованных квартир. По данным национального офиса по аренде (BNA), созданного в 2013 году как раз для того, чтобы освободить суды от такого рода разбирательств, в 2016 году были выселены более 1900 семей, то есть каждый день в стране выселяли около 5,5 семей. Причина - люди не могли больше оплачивать жилье - стоимость аренды растет, а заработная плата не увеличивается.