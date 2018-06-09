сб, 09.06.2018
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  • Любителям ретро посвящается: купите диван 50-х годов, и будет вам счастье

Любителям ретро посвящается: купите диван 50-х годов, и будет вам счастье

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ФОТО: osta.ee

На интернет-аукционе Osta.ee можно найти немало интересного для дизайна интерьера, пишет Kodu. Вот, например, такой диванчик!

Лот поступил на аукцион из Валга и удивительно хорошо сохранился для своего возраста. В сопроводительном тексте владелец сообщил, что обивка дивана находится точно в таком же состоянии, как и на фотографии.

ФОТО: osta.ee

При желании можно посмотреть на диван, приехав во договоренности с владельцем на его склад в Валгамаа. 

Размеры дивана, сделанного в 1950 году:

глубина: 98 см

высота: 80 см 

длина: 200 см

Больше информации о диване - ЗДЕСЬ.

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