Любителям ретро посвящается: купите диван 50-х годов, и будет вам счастье
9 июня 2018 г., 15:36
На интернет-аукционе Osta.ee можно найти немало интересного для дизайна интерьера, пишет Kodu. Вот, например, такой диванчик!
Лот поступил на аукцион из Валга и удивительно хорошо сохранился для своего возраста. В сопроводительном тексте владелец сообщил, что обивка дивана находится точно в таком же состоянии, как и на фотографии.
При желании можно посмотреть на диван, приехав во договоренности с владельцем на его склад в Валгамаа.
Размеры дивана, сделанного в 1950 году:
глубина: 98 см
высота: 80 см
длина: 200 см
Больше информации о диване - ЗДЕСЬ.