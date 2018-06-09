В аэропортах появится удобное место для сна

Согласно концепции, внешне модули Airpods будут выглядеть как футуристические дрэгстеры (автомобили, которые задействованы в гоночных соревнованиях на ускорение). Внутри путешественники смогут зарядить телефон, подключиться к сети Wi-Fi и посмотреть кино.

Также туристам предоставится возможность мониторить все происходящее снаружи, несмотря на то, что комнаты для сна полностью изолируют внешние звуки. Капсула автоматически будет отправлять сигнал-уведомление о том, что пассажиру пора пройти к выходу на посадку.

Изобретение еще требует доработки, однако первые капсулы планируют разместить в некоторых аэропортах Европы уже в этом году.