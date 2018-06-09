Нам не понять: такое мошенничество со съемными квартирами возможно только в России!

Мошенник звонил по объявлениям об аренде в разных городах и представлялся военным, ищущим съемную квартиру. Затем он убеждал собеседников пройти к банкомату, чтобы удостовериться в перечислении предоплаты за жилье. Далее молодой человек, отвлекая квартирных хозяев беседой, получал контроль над их счетами, привязывая их банковскую карту к своему телефонному номеру через опцию «Мобильный банк». Доверчивые абоненты думали, что помогают преодолеть сбой в банковской системе.

В ходе расследования целой серии одинаковых жалоб в различных регионах России, полиция вышла на жителя Пензенской области. «В доме по месту его жительства полицейские обнаружили множество телефонов и сим-карты, которые использовались для осуществления противоправной деятельности. Подозреваемый признался в содеянном. Установлено, что данный гражданин находил на популярном сайте бесплатных объявлений информацию о сдаче квартиры внаем и звонил по контактным телефонам», — прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.