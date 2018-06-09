«Балтийский прайд»: мужчина кинул в участников гей-парада дымовую шашку

Кроме того, один мужчина угрожал участнику шествия физической расправой, сообщает Rus.Tvnet.

Мероприятие проходит с 12 до 15 часов и началось в Верманском парке, затем участники отправились по маршруту улиц Элизабетес - Бривибас - Бруниниеку и затем по Тербатас вернутся в Верманский парк. Организация «Мозаика» планирует проводить публичные мероприятия до 18 часов.

Среди участников - люди разных возрастов, есть и дети. Многие специально подготовились к шествию, одев костюмы или яркие атрибуты. Они несут флаги с изображением радуги - международного символа общины лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) - и флаги стран Балтии.

Среди гостей - представители Великобритании, Германии, Дании и других стран. Здесь также присутствует посол Финляндии в Латвии Олли Кантаненс.

По ходу процессии стоят или перемещаются противники парада, которые свистят вслед участникам.

В начале шествия участников встретили несколько десятков протестующих. Еще одна группа протестующих, примерно десять человек, держит в руках плакаты «Нет извращениям, да нормальным семьям», «мужчина + женщина = нормально». Также присутствует много зрителей, которые снимают шествие на видео и фотографируют.