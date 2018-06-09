сб, 09.06.2018
"Один в один логика, которая была применена в так называемом деле Скрипалей, когда было сказано, что весьма вероятно, что это сделали русские" Сергей Лавров
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Техника
Ваш дом
Bидео

«Балтийский прайд»: мужчина кинул в участников гей-парада дымовую шашку

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Задержание нарушителя во время гей-парада в Таллинне в 2017 году. Фото иллюстративное.

ФОТО: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

Сегодня в центре Риги проходит «Балтийский прайд». Полиция задержала мужчину, который кинул в участников гей-парада дымовую шашку.

Кроме того, один мужчина угрожал участнику шествия физической расправой, сообщает Rus.Tvnet.

Мероприятие проходит с 12 до 15 часов и началось в Верманском парке, затем участники отправились по маршруту улиц Элизабетес - Бривибас - Бруниниеку и затем по Тербатас вернутся в Верманский парк. Организация «Мозаика» планирует проводить публичные мероприятия до 18 часов.

Среди участников - люди разных возрастов, есть и дети. Многие специально подготовились к шествию, одев костюмы или яркие атрибуты. Они несут флаги с изображением радуги - международного символа общины лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) - и флаги стран Балтии.

Среди гостей - представители Великобритании, Германии, Дании и других стран. Здесь также присутствует посол Финляндии в Латвии Олли Кантаненс.

По ходу процессии стоят или перемещаются противники парада, которые свистят вслед участникам.

В начале шествия участников встретили несколько десятков протестующих. Еще одна группа протестующих, примерно десять человек, держит в руках плакаты «Нет извращениям, да нормальным семьям», «мужчина + женщина = нормально». Также присутствует много зрителей, которые снимают шествие на видео и фотографируют.

Шествие сопровождается большим количеством полицейских, впереди его едут две машины государственной полиции.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ