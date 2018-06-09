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Цены продолжают расти: в Таллинне продается самый дорогой бензин

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Топливная заправка. Иллюстративное фото.

ФОТО: AFP / Scanpix

На минувшей рабочей неделе цены на горючее в Риге и Таллинне повысились, а в Вильнюсе понизились, свидетельствуют данные агентства ЛЕТА.

На этой неделе самый дорогой бензин 95-й марки и самое дорогое дизельное горючее продавались в Таллинне, далее следовала Рига, а самое дешевое горючее было в Вильнюсе, сообщает Rus.Tvnet.

В Таллинне на АЗС Circle K 95-й бензин подорожал на этой неделе на 0,7% до 1,399 евро за литр, дизельное топливо подорожало на 0,7% до 1,349 евро за литр.

В Риге цены на АЗС Circle K на этой неделе выросли на 0,8%. Бензин 95-й марки подорожал до 1,342 евро, дизельное горючее - до 1,262 евро за литр.

В Вильнюсе цены на бензин и дизельное горючее уменьшились на 0,3%, до 1,305 евро и 1,223 евро за литр.

Цена автогаза в Таллинне на этой неделе не изменилась и составила 0,649 евро за литр. В Риге автогаз подорожал на 2% до 0,509 евро за литр, в Вильнюсе подешевел на 0,2% до 0,595 евро за литр.

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