Цены продолжают расти: в Таллинне продается самый дорогой бензин

На этой неделе самый дорогой бензин 95-й марки и самое дорогое дизельное горючее продавались в Таллинне, далее следовала Рига, а самое дешевое горючее было в Вильнюсе, сообщает Rus.Tvnet.

В Таллинне на АЗС Circle K 95-й бензин подорожал на этой неделе на 0,7% до 1,399 евро за литр, дизельное топливо подорожало на 0,7% до 1,349 евро за литр.

В Риге цены на АЗС Circle K на этой неделе выросли на 0,8%. Бензин 95-й марки подорожал до 1,342 евро, дизельное горючее - до 1,262 евро за литр.

В Вильнюсе цены на бензин и дизельное горючее уменьшились на 0,3%, до 1,305 евро и 1,223 евро за литр.