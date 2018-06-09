Facebook передавал данные пользователей канадскому банку и другим компаниям

Среди компаний, с которыми Facebook договорился о передаче данных, - Royal Bank of Canada и Nissan Motor, поясняют источники The Wall Street Journal, отмечая, что эти фирмы либо публиковали рекламу в соцсети, либо были ей полезны другим образом. Представители Facebook в свою очередь заявили, что заключили договоренности с небольшим числом компаний, и их основная цель - улучшение взаимодействия с пользователем, тестирование новых функций.

Ранее руководитель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг, выступая перед Конгрессом США, рассказал о решении запретить разработчикам приложений доступ к информации пользователей к маю 2015 года, напоминает The Wall Street Journal, отмечая, что позднее стало известно о продлении этого срока для некоторых фирм.

7 июня стало известно о другом эпизоде в скандале вокруг защиты личных данных пользователей Facebook - в результате технической ошибки во время тестирования новой функции оказались в открытом доступе публикации 14 миллионов пользователей, предназначенные для ограниченного круга. Ошибка была выявлена еще 22 мая, однако настройки уже опубликованных сообщений были изменены лишь пять дней спустя. Компания принесла извинения пользователям и начала оповещать тех, кто, возможно, пострадал от технического сбоя.