Писатель Шишкин призвал западные страны не лизать сапоги Путину и бойкотировать ЧМ-2018

"Я люблю футбол, и я был рад в 2010 году известию о том, что чемпионат 2018 года пройдет в России. Но тогда это была другая Россия, тогда еще была надежда, потому что тогда невозможно было себе представить, что власть в стране узурпирует группа преступных чиновников, что выборы будут фальсифицироваться, что оппозиционеры, журналисты и деятели искусства будут сидеть по тюрьмам", - заявил писатель, которого цитирует Swissinfo.ch.

"В России спорт понимается только как продолжение войны, как попытка уничтожить врагов в спорте, коль скоро мы не можем уничтожить их на войне", - подчеркнул он.

По мнению литератора, Путин злоупотребит играми предстоящего чемпионата также, как он злоупотребил Олимпиадой в Сочи: "Участие сборных стран мира будет подано как знак солидарности с авторитарным режимом <...> Чемпионат мира не для того, чтобы лизать сапоги Путину", - подчеркнул Шишкин.

"После Сочи произошла аннексия Крыма, затем началась война на Украине. А что будет после финала ЧМ? Поэтому я призываю Федеральный совет, правительство Швейцарии, а также правительства других демократических стран бойкотировать этот чемпионат", - отметил писатель.

Комментируя ситуацию в РФ в целом, он заявил, что сегодняшняя диктатура в России умнее советской: "Советский союз был зависим от людей, поэтому он держал все двери закрытыми. Сегодня режиму нужны только трубопроводы. Больше ничего. Они арестовывают режиссера Серебренникова не потому, что он что-то сделал, а просто в качестве знака устрашения для других, чтобы сказать, не будете молчать - с вами будет так же", - приводит слова писателя Swissinfo.ch.

По мнению Шишкина, сегодня в России можно делать все, что угодно, писать какие угодно книги, но главное, чтобы за спиной на стене висел портрет Путина. На вопрос газеты, почему общество страны не восстает против всего этого, писатель заявил, что в результате отрицательного отбора в России остались только те, кто усматривает в молчании и в согласии с властью самую перспективную и эффективную стратегию элементарного выживания.

Заявления Шишкина прокомментировали в посольстве России в Швейцарии, отметив, что "последнее литературное произведение г-на писателя Шишкина увидело свет почти десять лет назад и с тех пор за его подписью, увы, появляются весьма оскорбительные для России памфлеты". В посольстве назвали признанного литератора "прорвавшимся в СМИ писателем-маргиналом", у которого "не осталось уже ничего святого".

Напомним, призывы бойкотировать ЧМ-2018, который пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля, звучали и ранее - особенно в связи с "делом Скрипаля". Однако в середине марта канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что Европейский союз не планирует бойкотировать чемпионат.