Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью. ФОТО: MAKSIM ZMEJEV / Reuters / Scanpix

Родственники жертв рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, сбитого ракетой в июле 2014 года в небе над восточной Украиной, провели молчаливый протест у посольства России в Гааге.

На расставленных 298 белых стульях положили красные розы - по числу погибших пассажиров и членов экипажа этого рейса, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур.

24 мая международная следственная группа объявила, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в районе Курска.

Ранее, в сентябре 2016 года, международная группа следователей заявила, что, по имеющимся уликам, малайзийский "Боинг" был сбит российской зенитной установкой "Бук".

Россия отвергает эти обвинения.

Крушение "Боинга-777" произошло в небе над восточной Украиной 17 июля 2014 года в 16:20 по местному времени.

Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов. Погибли также граждане Австралии, Малайзии, Великобритании, Бельгии, Канады, Индонезии, Германии, Новой Зеландии и Филиппин.

После заключения, сделанного две недели назад международной следственной группой, Австралия и Нидерланды возложили на Россию ответственность за крушение "Боинга".

Как заявил тогда министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, один из возможных дальнейших шагов - передача дела в международный суд или организацию для вынесения приговора.