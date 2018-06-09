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Суд поддержал автовладельца: налоговики незаконно узнали стоимость новой машины

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Новые автомобили. Иллюстративное фото.

ФОТО: David Zalubowski/AP

Госсуд рассмотрел частную жалобу на Департамент шоссейных дорог, который привлек Налогово-таможенный департамент (НТД) для установления стоимости купленного в Германии автомобиля и отказывался ставить на учет в Эстонии транспортное средство, пока не будет получена эта информация.

Госсуд частично удовлетворил жалобу истца, согласившись с ним в том, что налоговики получили информацию от продавца незаконно, поскольку это было не их дело, так как Департамент шоссейных дорог не имел права передавать свои функции налоговикам, пишет Rus.ERR. "Департамент шоссейных дорог, если ему недостаточно информации, мог дать владельцу автомобиля время на ее предоставление", - говорится в решении Госсуда.

Госсуд не стал удовлетворять жалобу заявителя на задержку регистрации: "Задержка произошла по вине заявителя, поскольку он сам не вовремя представил счет-фактуру на купленный автомобиль".

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