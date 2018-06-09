Суд поддержал автовладельца: налоговики незаконно узнали стоимость новой машины

Госсуд частично удовлетворил жалобу истца, согласившись с ним в том, что налоговики получили информацию от продавца незаконно, поскольку это было не их дело, так как Департамент шоссейных дорог не имел права передавать свои функции налоговикам, пишет Rus.ERR. "Департамент шоссейных дорог, если ему недостаточно информации, мог дать владельцу автомобиля время на ее предоставление", - говорится в решении Госсуда.