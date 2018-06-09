Финляндия и Эстония нашли способ уменьшить зависимость от российского газа
9 июня 2018 г., 16:32
Вчера, 8 июня, в муниципалитете Инкоо на берегу Финского залива началось строительство финско-эстонской газовой трубы под названием Baltic connector, сообщает Yle.
Это первый в Финляндии газопровод, который пройдет по морскому дну. Цель проекта – снизить зависимость от российского газа.
Строительство 80-метрового газопровода закончится в 2020 году. В тот же момент финский рынок газа будет открыт для конкуренции.
Стоимость строительства газопровода составляет 250 млн евро. Европейский Союз выделит на строительство 75 % от общей суммы проекта.