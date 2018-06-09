Порошенко и Путин обсудили судьбу украинских политзаключенных в России

В субботу также стало известно, что голодовку объявил еще один гражданин Украины, осужденный в России - Станислав Клых. В 2017 году его приговорили к 20 годам лишения свободы по обвинению в убийстве российских военных во время первой чеченской кампании. Клых свою вину не признал, утверждая, что в те годы вообще не находился на территории Чечни. Украинец также заявил, что подвергался жестоким пыткам во время следствия. Украинский режиссер Олег Сенцов держит голодовку уже почти месяц. Кроме него продолжают голодовку Владимир Балух и Александр Шумков. Проходивший по одному делу с Сенцовым, Александр Кольченко вынужден был снять голодовку из-за резкого ухудшения состояния здоровья.