Порошенко и Путин обсудили судьбу украинских политзаключенных в России

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом в субботу, 9 июня, сообщает пресс-служба Порошенко. Одной из тем беседы стала судьба украинских политзаключенных, которые находятся на территории России. Порошенко обратил внимание на голодовку ряда граждан Украины, выразив обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья. Глава Украины "подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России" и на территориях самопровозглашенных республик в Донбассе, передает Deutsche Welle.
Президенты двух стран договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека Украины и России смогут посетить находящихся в заключении. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил факт телефонных переговоров Путина и Порошенко, не сообщив подробностей.
В субботу также стало известно, что голодовку объявил еще один гражданин Украины, осужденный в России - Станислав Клых. В 2017 году его приговорили к 20 годам лишения свободы по обвинению в убийстве российских военных во время первой чеченской кампании. Клых свою вину не признал, утверждая, что в те годы вообще не находился на территории Чечни. Украинец также заявил, что подвергался жестоким пыткам во время следствия. Украинский режиссер Олег Сенцов держит голодовку уже почти месяц. Кроме него продолжают голодовку Владимир Балух и Александр Шумков. Проходивший по одному делу с Сенцовым, Александр Кольченко вынужден был снять голодовку из-за резкого ухудшения состояния здоровья.