Картина дня: единый механизм защиты от российской пропаганды, "Утиное ралли" и рост цен на топливо

"Большая семерка" объявила о создании единого механизма защиты от российской пропаганды

На саммите "большой семерки" в Канаде страны-участницы приняли решение о разработке новой системы защиты от пропаганды, сообщает в субботу, 9 июня, агентство dpa. Так называемый "Механизм быстрого реагирования" (Rapid Response Mechanism) позволит быстро и скоординировано ответить на манипуляции с выборами, пропаганду, а также прочие "недопустимые действия" и попытки дестабилизации, исходящие от "таких стран, как Россия". Читайте далее...

В Харьюмаа 12-летний мальчик потерял управление трактором, в прицепе которого находилось пять детей

В Харьюмаа, в волости Куусалу, 12-летний мальчик потерял управление трактором Kawasaki, отчего тот упал на бок. Читайте далее...

Видео читателя: врезавшийся в столб автомобиль горит открытым пламенем

Вчера, около трех часов ночи, загорелся автомобиль, врезавшийся в столб электропередач. Читайте далее...

В Финляндии запретили любимое в Эстонии декоративное растение

Финнам запрещается выращивать сельскохозяйственные культуры, вывезенные из-за границы. Включено в черный список и одно из самых любимых декоративных растений Эстонии. Читайте далее...

Руководитель концерна Endover: при восстановлении качество горевшего дома не пострадает

Член правления фирмы-девелопера Endover Оливер Макко подтвердил Postimees, что пострадавшее в позавчерашнем пожаре здание Volta Loftid было застраховано. Он добавил, что купившие квартиры в доме, а также инвесторы могут быть спокойны. Читайте далее...

Фото и видео: в Тискре загорелись два жилых дома

Сегодня около 11 часов спасатели получили вызов на улицу Оя, в Тискре, Харьюмаа, где загорелись два соединенных друг с другом жилых дома. Читайте далее...

Эстония получила высокую оценку от престижного рейтингового агентства

Рейтинговое агентство Standard and Poor's (S&P) утвердило долгосрочный рейтинг Эстонии на прежнем высоком уровне АА- со стабильной перспективой; краткосрочный рейтинг утвержден также на своем прежнем уровне A-1+. Читайте далее...

В странах Балтии тренировался спецназ НАТО

В конце прошлой недели завершилось совместное учение сил специальных операций Trojan Footprint 18, в котором приняли участие представители из 13 стран. Читайте далее...

Нелегальный иммигрант во Франции спас двух детей. Ему угрожает арест

Айман Латру получил медаль во Франции за проявленную смелость, после того как в 2015 году спас двоих детей из горящего дома. Но, в отличие от Мамуду Гассамы, Айман Датру не встречался с президентом Франции в Елисейском дворце. Ему никто не предлагал французского гражданства или приема на работу. Читайте далее...

Фото: мужчина на необычном мотоцикле врезался в машину и сбежал с места ДТП

В Вильянди на улице Суур-Кааре врезавшийся в автомобиль мотоциклист пролетел в воздухе вместе с мотоциклом и приземлился на траву, после это встал и сбежал с места происшествия. Читайте далее...

Галерея: в Кадриорге спустили на воду рекордное количество резиновых уток

В субботу в полдень в таллиннском парке Кадриорг стартовала традиционная благотворительная акция «Утиное ралли», главная цель которой — собрать средства семьям детей, нуждающихся в лечении от раковых заболеваний. Читайте далее...

«Балтийский прайд»: мужчина кинул в участников гей-парада дымовую шашку

Сегодня в центре Риги проходит «Балтийский прайд». Полиция задержала мужчину, который кинул в участников гей-парада дымовую шашку. Читайте далее...

Цены продолжают расти: в Таллинне продается самый дорогой бензин