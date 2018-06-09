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  • Спешит на помощь: паром Mercandia прибудет в Эстонию к вечеру воскресенья

Спешит на помощь: паром Mercandia прибудет в Эстонию к вечеру воскресенья

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ФОТО: Youtube

Грузо-пассажирский паром Mercandia VIII, который нынешним летом будет обслуживать линию Виртсу-Куйвасту, в пятницу во второй половине дня вышел из шведского порта Ландскруна и в порт Рохукюла прибудет поздним вечером в воскресенье.

Mercandia VIII — это судно одного типа с работающим в проливе Вяйнамери паромом Ionas и работавшим у западного побережья другим судном, Viire.

До сего времени паром использовался в качестве резервного судна на шведско-датской линии Хельсинборг — Хельсингер. Порты пролива Вяйнамере паром будет обслуживать, перевозя автомобили, которых на его палубе размещается до 60 единиц.

В конце апреля правительство выделило Министерству экономики дополнительные средства на то, чтобы покрыть расходы по увеличению объемов паромных перевозок между материком и крупными островами.

Расходы государства на заказ дополнительных судов на линии к острову Сааремаа составляют в этом году 920 000 евро и к острову Хийумаа - 144 000 евро.

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