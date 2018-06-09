Спешит на помощь: паром Mercandia прибудет в Эстонию к вечеру воскресенья

Mercandia VIII — это судно одного типа с работающим в проливе Вяйнамери паромом Ionas и работавшим у западного побережья другим судном, Viire.

До сего времени паром использовался в качестве резервного судна на шведско-датской линии Хельсинборг — Хельсингер. Порты пролива Вяйнамере паром будет обслуживать, перевозя автомобили, которых на его палубе размещается до 60 единиц.

В конце апреля правительство выделило Министерству экономики дополнительные средства на то, чтобы покрыть расходы по увеличению объемов паромных перевозок между материком и крупными островами.