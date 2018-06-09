ФОТО: LUDOVIC MARIN / AFP

Как отмечают в The Telegraph, оба лидера сказали "правильные вещи, однако рукопожатие показало, что они были далеко не на одной волне", передает РИА Новости.

ФОТО: LUDOVIC MARIN / AFP

Сначала Макрон взял Трампа за локоть, потом протянул руку для рукопожатия. "Он мой друг", — сказал американский президент и протянул руку в ответ. Макрон долго жал ее и не выпускал. Когда Трамп выдернул руку, фотограф запечатлел белые следы на тыльной стороне ладони.

ФОТО: LUDOVIC MARIN / AFP

"Трамп, известный своим сильным рукопожатием, стал жертвой Эммануэля Макрона. Посмотрите, какие отметины оставил француз на руке бедного Дональда", — пишет журналист Чингян Чоу.

Trump, famous for his forceful handshake, has become a victim of Emmanuel Macron. See how the French left his mark on poor Donald's hand. Force is strong with this one. pic.twitter.com/eeEhl2BTj0 — Chungyan Chow (@ChungyanChow) 9 июня 2018 г.

​"Макрон определенно дал понять Трампу, что он чувствует, во время рукопожатия на саммите G7", — написал UnsilentMajority.

"Макрон выиграл игру рукопожатий", — пишет Ник Венмейкерс.

"Почему бы просто не устроить поединок по армрестлингу и не покончить с этим?" — предлагает Ли Харш.

"Можно одновременно противостоять Трампу и считать показательный мачизм Макрона неприятным и контрпродуктивным", — отмечает американский аналитик Сюзан Хеннесси.