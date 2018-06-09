сб, 09.06.2018
Даже эстонский русский с самыми раздражающими взглядами является частью эстонского общества Матс Куускемаа
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Техника
Ваш дом
Bидео

«Бедный Дональд»: в соцсетях обсуждают рукопожатие Трампа и Макрона Смотрите фото!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: LUDOVIC MARIN / AFP

Пользователи соцсетей обсуждают рукопожатие президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона на саммите G7 в Канаде.

ФОТО: LUDOVIC MARIN / AFP

Как отмечают в The Telegraph, оба лидера сказали "правильные вещи, однако рукопожатие показало, что они были далеко не на одной волне", передает РИА Новости.

ФОТО: LUDOVIC MARIN / AFP

Сначала Макрон взял Трампа за локоть, потом протянул руку для рукопожатия. "Он мой друг", — сказал американский президент и протянул руку в ответ. Макрон долго жал ее и не выпускал. Когда Трамп выдернул руку, фотограф запечатлел белые следы на тыльной стороне ладони.

ФОТО: LUDOVIC MARIN / AFP

"Трамп, известный своим сильным рукопожатием, стал жертвой Эммануэля Макрона. Посмотрите, какие отметины оставил француз на руке бедного Дональда", — пишет журналист Чингян Чоу.

​"Макрон определенно дал понять Трампу, что он чувствует, во время рукопожатия на саммите G7", — написал UnsilentMajority.

"Макрон выиграл игру рукопожатий", — пишет Ник Венмейкерс.

"Почему бы просто не устроить поединок по армрестлингу и не покончить с этим?" — предлагает Ли Харш.

"Можно одновременно противостоять Трампу и считать показательный мачизм Макрона неприятным и контрпродуктивным", — отмечает американский аналитик Сюзан Хеннесси.

Манера Трампа пожимать руки уже не первый раз привлекает внимание людей. Обычно он делает это долго и агрессивно, дергая руку оппонента на себя.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ