Фото: эстонские предприниматели строят новый квартал на вершине горы

Крупные эстонские предприниматели Олег Осиновский и Марсель Вихманн строят новый квартал на вершине горы недалеко от центра Тбилиси, сообщает Postimees. Дома в скандинавском стиле будут значительно отличаться от других зданий в столице Грузии.
В получившем название Tbilisi Hills будущем квартале в 331 гектаров уже готова площадка для игры в гольф с 18 дорожками, длина которых более шести километров. Международная ассоциация гольф-туроператоров внесла эту площадка в число 27 лучших в мире. Климат в Грузии позволяет наслаждаться гольфом с марта по ноябрь. В открытии гольф-клуба в прошлом году приняла участие и президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
В Tbilisi Hills будет построено 500 частных домов и 2500 квартир. На высоте в 700 метров свежий воздух, сосновый лес и волшебный вид на столицу Грузии. Также инвесторы построят там отель, ресторан и даже школу. Появится и посадочная площадка для вертолета.
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