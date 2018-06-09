Фото: эстонские предприниматели строят новый квартал на вершине горы

В получившем название Tbilisi Hills будущем квартале в 331 гектаров уже готова площадка для игры в гольф с 18 дорожками, длина которых более шести километров. Международная ассоциация гольф-туроператоров внесла эту площадка в число 27 лучших в мире. Климат в Грузии позволяет наслаждаться гольфом с марта по ноябрь. В открытии гольф-клуба в прошлом году приняла участие и президент Эстонии Керсти Кальюлайд.