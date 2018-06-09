Видео: Трамп обвинил Обаму в аннексии Крыма

Отвечая на вопрос журналистов о том, как можно представить предложенное Трампом возвращение России к работе «Большой семерки» («восьмерки») в условиях продолжающейся оккупации Россией украинского Крыма, глава Белого дома обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что при его попустительстве стала возможна аннексия Кремлем Крымского полуострова.
"Вам лучше спросить президента Обаму, ведь это он упустил Крым. Это было в то время, когда у власти находилась его администрация. И это он позволил России потратить много денег на Крым", — сказал Трамп, сообщает телеканал FOX News в Twitter.
Reporter: "Do you think Crimea should be recognized as Russia at this point?"— Fox News (@FoxNews) 9 июня 2018 г.
.@POTUS: "You'd have to ask President Obama, because he was the one that let Crimea get away." pic.twitter.com/BXa7rH1Dsr
Трамп еще раз повторил, что считает важным и полезным возвращение России в G8.
«Я думаю, это было бы хорошо для всего мира. Это было бы хорошо для России. Это было бы хорошо для Соединенных Штатов, - отметил Трамп. - Возвращение России было бы позитивным шагом. Мы стремимся к миру во всем в мире, мы не собираемся играть в игры».