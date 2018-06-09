Видео: Трамп обвинил Обаму в аннексии Крыма

"Вам лучше спросить президента Обаму, ведь это он упустил Крым. Это было в то время, когда у власти находилась его администрация. И это он позволил России потратить много денег на Крым", — сказал Трамп, сообщает телеканал FOX News в Twitter.

«Я думаю, это было бы хорошо для всего мира. Это было бы хорошо для России. Это было бы хорошо для Соединенных Штатов, - отметил Трамп. - Возвращение России было бы позитивным шагом. Мы стремимся к миру во всем в мире, мы не собираемся играть в игры».