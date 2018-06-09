Европарламент призвал Порошенко и других украинских лидеров возглавить гей-парад

Соответствующее обращение 35 евродепутатов, адресованное к президенту Петру Порошенко, а также членам Кабмина и Верховной Рады размещено на сайте инициатора письма, евродепутата Ребекки Хармс, передает Korrespondent.

"Два подряд КиевПрайда без насилия продемонстрировали приверженность страны к праву мирных собраний, ради которого так много людей пожертвовали жизнями во время революции на Майдане. Мы призываем украинскую власть сохранить мир в этом году 17 июня и обеспечить безопасность во время предстоящего КиевПрайда", - сказано в письме.

Депутаты призвали украинскую власть, членов парламента и правительства и президента Украины укрепить приверженность страны к европейскому будущему и заняться незавершенной работой по обеспечению основных прав ЛГБТ-украинцев.

"Мы сожалеем, что законодательный прогресс застопорился… Украина остается одним из последних мест в Европе, где законы не защищают ЛГБТ-меньшинство", - заявляют парламентарии.