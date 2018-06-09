В 1990 году, в момент всеобщего распада и развала, она представляла в Доме кино, в Москве, свой фильм «Астенический синдром» о той жизни, что умирала за окном. Она привезла из Одессы всю съемочную группу: плохо одетые, измученные, с шарфами, в стоптанных сапогах; сама Кира Муратова поднялась на сцену, зачем-то прижимая к боку большую хозяйственную сумку. Из зала было видно дно сумки, заляпанное грязью (сумка тяжелая, и пока ждешь автобуса, непременно поставишь ее в грязь, хотя и знаешь, что потом будет трудно отмыть). Представлял фильм Алексей Герман-старший. И опять же – демонстративно плохо одетый в богатом Доме кино. На нем были вельветовые джинсы зеленого цвета, рубчик почти везде стерся, превратился в бесцветные полоски. Герман говорил, что Кира Муратова создает великий кинематограф. А Кира в ответ наклонилась к залу, прищурилась в его темноту и резко произнесла: «Вы, наверное, хотите, чтобы я сказала, что не всё нам удалось, что фильм получился не совсем такой, как задумывалось, что мы, конечно, старались, но теперь не всем довольны? Чтобы вышло скромненько и достойненько? Какая чушь! Нет уж! Мы сделали именно то, что хотели, и мы довольны сделанным. Я заявляю вам, что фильм нам удался!»