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  • Фото и видео: летчики-асы исполнили невероятные трюки в небе над Эстонией

Фото и видео: летчики-асы исполнили невероятные трюки в небе над Эстонией

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На этих выходных неподалеку от Тарту в деревне Ланге в Музее авиации проходят Летные дни, сообщает Tartu Postimees.

Сегодня свои таланты продемонстрировали уже знакомый для эстонской публики литовский ас фигурных полетов, двукратный чемпион мира Юргис Кайрис и Scandinavian Airshow. Последние показали также трюк, когда на крыльях самолета сидели две бесстрашные девушки.

Традиционно организованы летная программа, культурная программа, презентации парашютистов, дебютные представления авиационной техники, работают игровые комнаты и хобби палатки. Проходят также экскурсионные и ознакомительные полеты.

Традицией Летных дней последних лет стала презентация новых экспонатов. В этом году экспозиция пополнилась истребителем-бомбардировщиком Harrier GR3, самолетом воздушного патрулирования L-410 и пассивным радарным комплексом Дивизии воздушного мониторингa.

Летные дни проводятся в Музее авиации ежегодно с 2006 года. Это крупнейшее авиационное мероприятие в Балтийских странах. 

Смотрите фото и видео!

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