Видео: Хельсинки на день превратился в Бразилию
9 июня 2018 г., 20:59
Сегодня в Хельсинки прошел традиционный самба-карнавал, во время которого по улицам прошлись ученики танцевальных школ, облаченные в яркие праздничные костюмы.
Ежегодно самба-карнавал собирает десятки тысяч зрителей, пришедших полюбоваться на мастерство танцоров и соревнования, по итогам которых выбирают чемпионов Финляндии по самбе, передает Yle.
В этом году красочное мероприятие прошло в 28-й раз, и в нем приняли участие порядка тысячи танцоров. Самба-парад стартовал с Сенатской площади и прошел по главным улицам.