Видео: Хельсинки на день превратился в Бразилию

Ежегодно самба-карнавал собирает десятки тысяч зрителей, пришедших полюбоваться на мастерство танцоров и соревнования, по итогам которых выбирают чемпионов Финляндии по самбе, передает Yle .

В этом году красочное мероприятие прошло в 28-й раз, и в нем приняли участие порядка тысячи танцоров. Самба-парад стартовал с Сенатской площади и прошел по главным улицам.