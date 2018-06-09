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Видео: Хельсинки на день превратился в Бразилию

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ФОТО: instagram.com

Сегодня в Хельсинки прошел традиционный самба-карнавал, во время которого по улицам прошлись ученики танцевальных школ, облаченные в яркие праздничные костюмы.

Ежегодно самба-карнавал собирает десятки тысяч зрителей, пришедших полюбоваться на мастерство танцоров и соревнования, по итогам которых выбирают чемпионов Финляндии по самбе, передает Yle.

В этом году красочное мероприятие прошло в 28-й раз, и в нем приняли участие порядка тысячи танцоров. Самба-парад стартовал с Сенатской площади и прошел по главным улицам.

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