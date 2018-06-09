Без шансов: сборная Эстонии проиграла участнику чемпионата мира

Фанаты сборной Эстонии вывесили перед матчем баннер: "80 лет позора. Долго еще?", отсылая к неудаче команды Мартина Рейма на Балтийском турнире. В сегодняшнем матче сборная Эстонии потерпела второе поражение в трех играх, но местами смотрелась очень достойно. Может, не хватало Рагнара Клавана в обороне, именно его знаний и умений частенько не хватало оборонцам Мартина Рейма.

Счет марокканцы открыли на 11-й минуте: Юнес Бельханда из турецкого "Галатасарая" воспользовался ошибкой обороны нашей команды. Марокканцы могли в первом тайме не раз и не два наказать наших футболистов, но удалось это сделать только на 37-й минуте, с пенальти был точен Хаким Зийех. Первый опасный момент у ворот гостей возник только на 53-й минуте, когда Константин Васильев со штрафного заставил по-настоящему вступить в игру вратаря Марокко Мунира Эль-Каджуи.

Сборной Эстонии помогла замена Маркуса Юргенсона на Аться Пурье. Активный Пурье начал изматывать оборону гостей, пробив опасно на 62-й минуте чуть мимо ворот.

Марокканцам такая активность эстонцев не понравилась и за 17 минут до конца встречи Юссеф Эн-Несири делает счет разгромным.