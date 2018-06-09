СМИ: Асад готовит масштабное наступление у границ с Израилем и Иорданией

По его данным, конвой включает десятки танков, боевых машин, пусковых установок, элитные войска. Со ссылкой на местные источники агентство отмечает, что за последние два дня несколько тысяч военнослужащих сирийской армии были переброшены из районов Дамаска и Восточного Каламуна в провинции Деръа и Кунейтра.

В планы военных президента Башара Асада входит проведение крупной операции на юге Сирии с целью полного освобождения провинции Деръа и получения контроля над границей с Иорданией и таможенным переходом "Насиб". В этих регионах, по информации Fars, действуют боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра".

Один из военных аналитиков в комментарии агентству заявил, что операция сирийских войск в Деръа будет расширена на провинцию Кунейтра близ спорной территории Голанских высот, которая контролируется Израилем, но на которую также претендует Сирия.

Как поясняет Fars, Асад хочет сыграть на опережение, прежде чем его противники начнут подготовленное наступление в этих провинциях.

На прошлой неделе сирийские войска подвергли артиллерийскому и ракетному обстрелу позиции оппозиционной Свободной сирийской армии и группировки "Тахрир аш-Шам" на юге страны, напоминает "Интерфакс".

Напомним, в недавнем интервью российскому изданию RT Асад заявил, что чем ближе к завершению гражданская война в Сирии, тем сильнее будет сопротивление и тем сильнее обостряется ситуация. При этом он подчеркнул, что для стабилизации ситуации в Сирии ему нужна поддержка России.

Оппозиция: "Хизбаллах" и иранцы вернулись на юг Сирии, замаскировавшись под солдат Асада

Боевики ливанской группировки "Хизбаллах", военнослужащие иранского "Корпуса стражей исламской революции" и другие проиранские ополчения вернулись на юго-запад Сирии, в провинции Деръа и Кунейтра под видом солдат и офицеров регулярной армии режима Асада, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на сирийских повстанцев.

По их словам, сирийский режим переодевает в свою форму иранских боевиков, чтобы у Израиля не было формального повода нанести новые воздушные удары по предполагаемым иранским объектам в Сирии. Как известно, Дамаск и Тегеран отрицают, что на территории Сирии действуют иранские военные формирования, но Израиль уверен, что это не так.

Один из командиров Свободной сирийской армии Ахмад Аззам заявил, что боевики "Хизбаллах" покинули регион в одной форме, а потом вернулись уже в другой, как "солдаты Асада".

Как отмечает NEWSru Israel, если информация верна, то Асад может вводить в заблуждение одного из основных своих союзников - Россию, которая, по согласованию с Израилем, настаивала на выведении из юго-западной зоны деэскалации всех иностранных сил, включая иранцев и "Хизбаллах". Впрочем, российское командование могло быть извещено о том, что иностранных боевиков и военнослужащих, действующих на юге Сирии, просто "переоденут", не исключает израильское издание.

Турция построила на границе с Сирией более 750 км защитной стены

Власти Турции в субботу завершили строительство участка стены на границе с Сирией длиной 764 км, сообщают турецкие СМИ.

В строительстве участвовали компания TOKI и власти турецких провинций, граничащих с Сирией.

Проект был начат в 2015 году, его цель - укрепление безопасности в регионе и борьба с незаконной иммиграцией из Сирии. Всего планируется построить стену длиной 826 км. Общая протяженность границы между Турцией и Сирией составляет 911 км.

Также представители турецких властей сообщили о почти полном завершении строительства 144-километровой стены на границе Турции с Ираном.