По предварительным данным, возгорание произошло на кровле торгово-развлекательного комплекса при проведении ремонтных работ: здание находится на реконструкции. Не исключено, что пожар случился из-за нарушений техники безопасности при проведении ремонтных работ.

Отметим, что ТЦ "Меньшиков Холл" является одним из самых крупных комплексов Петродворцового района - его площадь превышает 4 тысячи квадратных метров. Здание, которое имеет статус памятника культурного наследия, располагается на пересечении основных транспортных магистралей города Ломоносов и Ломоносовского района, железнодорожного вокзала города Ломоносова, морского вокзала, Краснофлотского шоссе.

Ранг пожара в торговом центре в Ломоносове повышен до №3: https://t.co/nyoxrV4IGD pic.twitter.com/p9pXTjOVDM — 78 | НОВОСТИ (@good78news) 9 июня 2018 г.

В МЧС считают, что в здании произошло возгорание битума и изоляционного материала при производстве кровельных работ. В какой-то момент площадь пожара достигала 800 квадратных метров.

Примечательно, что ранг пожара был повышен до третьего из-за неисправного пожарного гидранта. "Ранг пожара был повышен ввиду неудовлетворительного водоснабжения. Гидрант был неисправен, и спасатели начали прокладывать другие линии", - заявили в пресс-службе петербургского МЧС.