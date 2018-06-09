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Видео: в Петербурге вспыхнул торговый центр Дополнено в 22:00!

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ФОТО: vk.com/spb_today

В субботу вечером крупный пожар произошел в торговом центре "Меньшиков холл" в городе Ломоносов, который административно входит в состав Санкт-Петербурга. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных в связи с возможностью распространения огня. К настоящему моменту сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание, а ранг сложности понижен до первого, сообщает Newsru.

По предварительным данным, возгорание произошло на кровле торгово-развлекательного комплекса при проведении ремонтных работ: здание находится на реконструкции. Не исключено, что пожар случился из-за нарушений техники безопасности при проведении ремонтных работ.

Отметим, что ТЦ "Меньшиков Холл" является одним из самых крупных комплексов Петродворцового района - его площадь превышает 4 тысячи квадратных метров. Здание, которое имеет статус памятника культурного наследия, располагается на пересечении основных транспортных магистралей города Ломоносов и Ломоносовского района, железнодорожного вокзала города Ломоносова, морского вокзала, Краснофлотского шоссе.

В МЧС считают, что в здании произошло возгорание битума и изоляционного материала при производстве кровельных работ. В какой-то момент площадь пожара достигала 800 квадратных метров.

Примечательно, что ранг пожара был повышен до третьего из-за неисправного пожарного гидранта. "Ранг пожара был повышен ввиду неудовлетворительного водоснабжения. Гидрант был неисправен, и спасатели начали прокладывать другие линии", - заявили в пресс-службе петербургского МЧС.

Как рассказали источники "Фонтанки", в той части здания, где произошло возгорание, идет реконструкция – торговый центр был пуст. По предварительным данным, пострадавших нет. 

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