Макрон назвал условие для возвращения России в "Большую восьмерку"

"Все просто. Мы были в G8 до начала 2014 года. И было общее решение вернуться к формату "семерки", не иметь больше за столом Россию. Потому что она вторглась в Украину и были заключены минские соглашения, которые должны соблюдаться", — сказал Макрон.

Также Макрон заявил, что верит в отношения с Россией. Напомнив о своем визите в Санкт-Петербург, он заявил, что хочет работать с Владимиром Путиным без наивности и попустительства.

Французский лидер назвал Россию могущественной европейской державой. "Я думаю, что по вопросам экономики, политики, безопасности <...> мы можем работать вместе и получить результат", — отметил президент.

По словам Макрона, он хотел бы, чтобы следующий саммит в Биаррице летом 2019 года прошел при участии России в формате G8, но для этого нужно продвинуться по минским соглашениям и выполнить условия, выдвинутые G7.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что для возвращения России в "большую восьмерку" она должна изменить свое поведение.

"Россия перестала входить в G8, G8 превратилась в G7 из-за незаконной аннексии Россией Крыма. И если будет какой-то разговор о будущем РФ в связи с данной группой, то Россия должна изменить свой путь, действия, в которых она участвует", — сказала она.

Со своей стороны премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что возвращение России в "большую восьмерку" — это не то, в чем сейчас заинтересованы.

"Прекратить дестабилизирующее поведение"

В итоговом коммюнике саммита группы говорится, что лидеры "большой семерки" призвали Россию прекратить дестабилизирующее поведение - подрывание демократических систем и поддержку сирийского режима. Главы государств заявили о готовности принять дополнительные ограничительные меры против Москвы.

"Группа семи" также поддержала Великобританию в том, что за отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, по их мнению, стоит Москва.

"Семерка" пригрозила России новыми ответными мерами. Вместе с тем, лидеры договорились продолжать взаимодействие с Москвой в решении региональных кризисов и глобальных вызовов, когда это в общих интересах.

Заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил о необходимости возвращения России в "Большую восьмерку" после исключения в 2014 году. Однако большинство европейских участников саммита G7 выступили против этого. С поддержкой предложения Трампа выступил только новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте.