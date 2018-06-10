В России поезд протаранил автобус на переезде: четверо погибших и 11 раненых

Крупное ДТП произошло в воскресенье на железнодорожном переезде в Орловской области. Грузовой поезд протаранил автобус, в котором находились работники культуры. По последним данным, жертвами столкновения стали четыре человека. Еще одиннадцать пострадали, пишет Newsru.com.
Авария произошла на переезде на 132 км под Орлом, рассказали "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте ЧС. "Автобус ПАЗ с работниками культуры следовал в детский лагерь и выехал на переезд, оснащенный семафором. По предварительной информации, водитель автобуса решил проскочить перед приближающимся поездом и допустил столкновение", - сообщил собеседник агентства.
Позже информированный источник агентства рассказал, что в результате столкновения погибли четыре человека и еще девять получили ранения. По его словам, детей в автобусе не было. Источник добавил, что коллектив художественной самодеятельности в автобусе следовал на празднование дня района.
Впоследствии врио губернатора Орловской области Андрей Клычков сообщил, что число пострадавших возросло до 11 человек. Также временно исполняющий обязанности главы региона подтвердил сообщения о четырех жертвах ДТП. "Автобус принадлежал нашему ДК. К сожалению, при переезде через железнодорожный переезд в автобус врезался поезд, удар пришелся на заднюю часть транспортного средства. Четыре человека погибли, 11 пострадали. Их экстренно госпитализировали, характер травм сейчас устанавливается", - сообщил Клычков, слова которого приводит ТАСС.