В России поезд протаранил автобус на переезде: четверо погибших и 11 раненых

Авария произошла на переезде на 132 км под Орлом, рассказали "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте ЧС. "Автобус ПАЗ с работниками культуры следовал в детский лагерь и выехал на переезд, оснащенный семафором. По предварительной информации, водитель автобуса решил проскочить перед приближающимся поездом и допустил столкновение", - сообщил собеседник агентства.

Позже информированный источник агентства рассказал, что в результате столкновения погибли четыре человека и еще девять получили ранения. По его словам, детей в автобусе не было. Источник добавил, что коллектив художественной самодеятельности в автобусе следовал на празднование дня района.