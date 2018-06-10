Видео: Ким Чен Ын прилетел в Сингапур заранее - за два дня до встречи с Трампом

По данным сайта, рейс, вылетевший из Пхеньяна в 08:30 воскресенья, приземлился в Сингапуре. Как отмечает газета, дорога к VIP-комплексу аэропорта Чанги после прибытия Ким Чен Ына была перекрыта полицией, передает Newsru.com.

Также газета публикует фотографии движения кортежа Ким Чен Ына от аэропорта, предположительно, в сторону отеля класса люкс St Regis, в котором северокорейская делегация, как ожидается, остановится на время пребывания в Сингапуре.

Между тем министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан подтвердил у себя в Twitter информацию о прибытии Ким Чен Ына в страну. Дипломат опубликовал фотографию, на которой жмет руку северокорейскому лидеру. "Приветствую председателя Ким Чен Ына, который только что прибыл в Сингапур", - говорится в сообщении главы сингапурского МИДа.

Welcomed Chairman Kim Jong Un, who has just arrived in Singapore. pic.twitter.com/ZLK4ouIejx — Vivian Balakrishnan (@VivianBala) 10 июня 2018 г.

Как пишет Yonhap, Пхеньян за один день отправил три разных авиарейса в очевидной попытке отвлечь внимание и сделать незаметным отъезд Ким Чен Ына из соображений безопасности. На рассвете вылетел грузовой самолет, за ним последовал лайнер китайской авиакомпании, а затем - частный борт северокорейского лидера. Изначально не было известно, на каком из них находится Ким Чен Ын.

Ожидается, что позже в воскресенье лидер КНДР проведет встречу с премьер-министром Сингапура Ли Куан Ю.