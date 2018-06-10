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Видео: Ким Чен Ын прилетел в Сингапур заранее - за два дня до встречи с Трампом

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Ким Чен Ын и министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан.

ФОТО: Terence Tan / AP

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в воскресенье, 10 июня, прибыл в Сингапур рейсом принадлежащей правительству Китая авиакомпании Air China. Самолет, на борту которого находился политик, приземлился в аэропорту Чанги, сообщает сингапурская газета The Strait Times со ссылкой на данные сервиса Flightradar 24.

По данным сайта, рейс, вылетевший из Пхеньяна в 08:30 воскресенья, приземлился в Сингапуре. Как отмечает газета, дорога к VIP-комплексу аэропорта Чанги после прибытия Ким Чен Ына была перекрыта полицией, передает Newsru.com

Также газета публикует фотографии движения кортежа Ким Чен Ына от аэропорта, предположительно, в сторону отеля класса люкс St Regis, в котором северокорейская делегация, как ожидается, остановится на время пребывания в Сингапуре.

Между тем министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан подтвердил у себя в Twitter информацию о прибытии Ким Чен Ына в страну. Дипломат опубликовал фотографию, на которой жмет руку северокорейскому лидеру. "Приветствую председателя Ким Чен Ына, который только что прибыл в Сингапур", - говорится в сообщении главы сингапурского МИДа.

Как пишет Yonhap, Пхеньян за один день отправил три разных авиарейса в очевидной попытке отвлечь внимание и сделать незаметным отъезд Ким Чен Ына из соображений безопасности. На рассвете вылетел грузовой самолет, за ним последовал лайнер китайской авиакомпании, а затем - частный борт северокорейского лидера. Изначально не было известно, на каком из них находится Ким Чен Ын. 

Ожидается, что позже в воскресенье лидер КНДР проведет встречу с премьер-министром Сингапура Ли Куан Ю. 

Тем временем Трамп также направляется в Сингапур из Канады, где он принимал участие в саммите глав стран G7. Ожидается, что самолет с президентом США приземлится вечером в воскресенье в аэропорту авиабазы Пайя Лебар.

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