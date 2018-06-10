Сознавшийся в убийстве 14-летней девочки иракец доставлен в ФРГ

Иракец Али Б., ранее сознавшийся в убийстве немецкой школьницы Сюзанны Марии Ф., доставлен из Ирака в ФРГ. По данным издания Bild, самолет, на борту которого находился гражданин Ирака, приземлился в аэропорту Франкфурта-на-Майне в субботу, 9 июня, в 20.35 по местному времени (21.35 по Эстонии). По сообщению газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, из аэропорта он был вертолетом доставлен в полицию Висбадена, где будет допрошен, передает DW.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала соразмерного наказания для убийцы. По словам канцлера, смерть девочки глубоко потрясла ее и всю Германию. Любое преступление должно быть наказано в соответствии с правом и законом, отметила она. Меркель также заявила, что это происшествие потребует от всех очень серьезно воспринимать интеграцию и разъяснять местные ценности. "Мы можем жить вместе, если все будем придерживаться законов", - подчеркнула Меркель.
Резонансное убийство
Проживавшая в Майнце 14-летняя Сюзанна Мария Ф. из еврейской семьи уроженцев Молдавии была объявлена в розыск 22 мая. 6 июня тело школьницы было найдено в труднодоступном месте возле железнодорожной насыпи в районе Висбадена Эрбенхайм.
Подозреваемый в изнасиловании и убийстве Сюзанны 20-летний иракец Али Б. был задержан накануне курдскими органами безопасности по запросу Федеральной полиции Германии на севере Ирака, куда он вместе со всей семьей бежал из ФРГ в начале июня.
Али Б., который уже сознался в совершении преступления, прибыл в ФРГ осенью 2015 года и с апреля 2016 года жил в общежитии для беженцев в Висбадене, однако в декабре того же года ему было отказано в получении статуса беженца. Выходец из Ирака опротестовал это решение и получил право на пребывание в Германии до окончания рассмотрения жалобы.
Убийство Сюзанны вызвало дебаты среди немецких политиков. В частности, глава парламентской фракции правых популистов в парламенте потребовала отставки всего федерального правительства. В свою очередь, сенатор по внутренним делам Берлина Андреас Гайзель предостерег от огульных обвинений в адрес мигрантов.