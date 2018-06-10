Сознавшийся в убийстве 14-летней девочки иракец доставлен в ФРГ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала соразмерного наказания для убийцы. По словам канцлера, смерть девочки глубоко потрясла ее и всю Германию. Любое преступление должно быть наказано в соответствии с правом и законом, отметила она. Меркель также заявила, что это происшествие потребует от всех очень серьезно воспринимать интеграцию и разъяснять местные ценности. "Мы можем жить вместе, если все будем придерживаться законов", - подчеркнула Меркель.

Резонансное убийство

Проживавшая в Майнце 14-летняя Сюзанна Мария Ф. из еврейской семьи уроженцев Молдавии была объявлена в розыск 22 мая. 6 июня тело школьницы было найдено в труднодоступном месте возле железнодорожной насыпи в районе Висбадена Эрбенхайм.

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве Сюзанны 20-летний иракец Али Б. был задержан накануне курдскими органами безопасности по запросу Федеральной полиции Германии на севере Ирака, куда он вместе со всей семьей бежал из ФРГ в начале июня.

Али Б., который уже сознался в совершении преступления, прибыл в ФРГ осенью 2015 года и с апреля 2016 года жил в общежитии для беженцев в Висбадене, однако в декабре того же года ему было отказано в получении статуса беженца. Выходец из Ирака опротестовал это решение и получил право на пребывание в Германии до окончания рассмотрения жалобы.