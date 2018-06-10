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В результате ДТП в общественном транспорте пострадали три человека

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Автобус. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Sille Annuk

В субботу, 9 июня, в результате трех ДТП (двух в Таллинне и одного в Курессааре) в общественном транспорте пострадали пожилые люди, пишет Rus.err.

В 11:25 полиции сообщили о ДТП на улице Айа в Курессааре: в автобусе, начавшем движение после остановки, упал 63-летний пассажир, пострадавшего доставили в Курессаарескую больницу.

В 21:07 произошло ДТП в Таллинне на Мустамяэ-теэ: на остановке "Марья" в начавшем движении троллейбусе упала 88-летняя женщина, пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 23:30 на столичной площади Вабадузе резко затормозил городской автобус, стоявшая в салоне автобуса 82-летняя женщина упала. Пострадавшая направилась домой, откуда на скорой ее доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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