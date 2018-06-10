В результате ДТП в общественном транспорте пострадали три человека

В 11:25 полиции сообщили о ДТП на улице Айа в Курессааре: в автобусе, начавшем движение после остановки, упал 63-летний пассажир, пострадавшего доставили в Курессаарескую больницу.

В 21:07 произошло ДТП в Таллинне на Мустамяэ-теэ: на остановке "Марья" в начавшем движении троллейбусе упала 88-летняя женщина, пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.