В результате ДТП в общественном транспорте пострадали три человека
10 июня 2018 г., 12:18
В субботу, 9 июня, в результате трех ДТП (двух в Таллинне и одного в Курессааре) в общественном транспорте пострадали пожилые люди, пишет Rus.err.
В 11:25 полиции сообщили о ДТП на улице Айа в Курессааре: в автобусе, начавшем движение после остановки, упал 63-летний пассажир, пострадавшего доставили в Курессаарескую больницу.
В 21:07 произошло ДТП в Таллинне на Мустамяэ-теэ: на остановке "Марья" в начавшем движении троллейбусе упала 88-летняя женщина, пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
В 23:30 на столичной площади Вабадузе резко затормозил городской автобус, стоявшая в салоне автобуса 82-летняя женщина упала. Пострадавшая направилась домой, откуда на скорой ее доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.