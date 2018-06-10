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  • В Ласнамяэ вандалы разнесли площадку для шашлыков и повалили деревья

В Ласнамяэ вандалы разнесли площадку для шашлыков и повалили деревья Управа просит помощи!

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В Ласнамяэ орудуют вандалы.

ФОТО: Lasnamäe LOV

Районная управа Ласнамяэ просит помощи в поимке вандалов, которые активизировались в последние дни: злоумышленники спилили крышу домика для гриля, находящегося в природоохранной зоне, сломали два клена и вытащили из земли табличку с информацией о парке.

"Призываю всех, кто видел произошедшее или у кого есть информация о местонахождении вандалов, сообщить об этом в полицию. Только сообща мы сможем сохранить безопасность и благосостояние нашего района", - сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

"Мы вместе создавали парки и гриль-площадки для препровождения свободного времени и никто не имеет права их уничтожать, - добавила Юферева. - Где есть деятели, там есть и свидетели, у любого поступка остается след. Прошу всех быть бдительными, потому что вандалы привыкли хвастаться своими поступками, и это позволит найти их с помощью внимательных граждан".

В прошлом году в ходе проходивших в Ласнамяэ субботников были приведены в порядок природоохранная зона долины реки Пирита и площадка для пикника. Недавно вандалы спилили крышу местного домика для гриля. Таким образом, из трех построенных там домиков к сегодняшнему дню уцелел только один.

На этой неделе вандалы повалили два клена в парке Тондилоо. Одно дерево выкопано с помощью опорных столбов и камней, у второго сильно повреждена кора. Кроме того, из земли выдрана и табличка с информацией о парке.

В Ласнамяэ орудуют вандалы.

ФОТО: Lasnamäe LOV

Управа Ласнамяэ напоминает, что повреждение установленных информационных и запрещающих знаков и разрушение парковых построек - наказуемо. Управа призывает всех, у кого есть информация о произошедшем, сообщить об этом МуПо или в полицию по телефонам 14110 или 112.

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