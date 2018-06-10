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  • Фото: с шоссе Таллинн-Нарва сняли пассажирские автобусы-развалюхи без стекол и номеров

Фото: с шоссе Таллинн-Нарва сняли пассажирские автобусы-развалюхи без стекол и номеров

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ФОТО: Ida prefektuur

В среду полицейские Идаской префектуры отстранили от движения два рейсовых автобуса без номерных знаков, которые были технически непригодны к поездкам, пишет Postimees.

На страничке Идаской префектуры в социальных сетях сообщается, что в среду полицейские заметили на шоссе Таллинн-Нарва два красных автобуса, ехавших в сторону Нарвы. На автобусах не было регистрационных знаков, и они не стояли на учете в Эстонии.

«Как минимум одному из них место было на свалке», - заметили в Идаской префектуре.

Несмотря на летний сезон, у обоих автобусов были шипованные шины, у одного отсутствовала часть стекол. Техническое состояние транспортных средств, по оценке полицейских, было настолько ужасным, что поездка на этих автобусах была просто опасна как для их водителей, так и для других участников движения.

В отношении водителей возбуждено дело о проступке, автобусам выдан запрет на передвижение.

«Техосмотр предназначен не только для того, чтобы не получить от полиции штраф, — он все же нужен для того, чтобы и водитель, и другие участники движения не подвергались опасности из-за неожиданных неполадок», - сказал старший специалист по надзору за дорожным движением Эдуард Блашко. Он призвал всех водителей прежде, чем садиться за руль, задуматься, пригодно ли транспортное средство к передвижению.

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