Фото: с шоссе Таллинн-Нарва сняли пассажирские автобусы-развалюхи без стекол и номеров

В среду полицейские Идаской префектуры отстранили от движения два рейсовых автобуса без номерных знаков, которые были технически непригодны к поездкам, пишет Postimees.
На страничке Идаской префектуры в социальных сетях сообщается, что в среду полицейские заметили на шоссе Таллинн-Нарва два красных автобуса, ехавших в сторону Нарвы. На автобусах не было регистрационных знаков, и они не стояли на учете в Эстонии.
«Как минимум одному из них место было на свалке», - заметили в Идаской префектуре.
Несмотря на летний сезон, у обоих автобусов были шипованные шины, у одного отсутствовала часть стекол. Техническое состояние транспортных средств, по оценке полицейских, было настолько ужасным, что поездка на этих автобусах была просто опасна как для их водителей, так и для других участников движения.
В отношении водителей возбуждено дело о проступке, автобусам выдан запрет на передвижение.
«Техосмотр предназначен не только для того, чтобы не получить от полиции штраф, — он все же нужен для того, чтобы и водитель, и другие участники движения не подвергались опасности из-за неожиданных неполадок», - сказал старший специалист по надзору за дорожным движением Эдуард Блашко. Он призвал всех водителей прежде, чем садиться за руль, задуматься, пригодно ли транспортное средство к передвижению.