Заявленное количество участников митинга - 10 тысяч человек. Судя по кадрам с места событий, людей собралось не так много - около тысячи человек. Демонстранты держат плакаты с именами политзаключенных, у многих футболки с портретом заключенного по обвинению в терроризме украинского режиссера Олега Сенцова, передает Newsru.

Как заявил "Общей газете" один из организаторов митинга правозащитник Лев Пономарев, цель акции - обратить внимание общества на катастрофическую ситуацию в стране с нарушением основных прав и свобод граждан "от права дышать чистым воздухом и распоряжаться своим имуществом, до права людей на свободу и жизнь".

На митинге планируется выступление правозащитников, представителей партий ПАРНАС, "Яблоко", "Гражданская инициатива", "Демократический выбор", движения "Открытая Россия" и муниципальных депутатов.

Организаторы акции и его участники по итогам митинга сформулируют основные требования к руководству страны в целом и мэрии Москвы в частности. В первую очередь речь идет о прекращении преследования оппозиции, правозащитников и участников протестных акций.

Двух человек задержали

На выходе с митинга "За свободную Россию без репрессий и произвола" силовики задержали двух активистов - Дарью Полюдову и ее соратника Ивана Гуськова. Об этом сама Полюдова сообщила порталу "ОВД-Инфо".

О причинах задержания информации к настоящему моменту нет. По словам активистки, Гуськов держал флаг движения "Левое сопротивление", который на самом деле принадлежал ей. У самой Полюдовой сотрудники полиции в сумке нашли четыре стикера с информацией о митинге, который должен пройти в День России 12 июня.