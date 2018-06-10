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Фото и видео: москвичи вышли на митинг против репрессий и произвола властей Дополнено в 14:46!

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Днем в воскресенье, 10 июня, на пересечении проспекта Академика Сахарова и Каланчевской улицы стартовал митинг "За свободную Россию без репрессий и произвола". Мероприятие, которое приурочено к празднованию Дня России, организовано движением "За права человека" и рядом оппозиционных партий. Акция согласована с московскими властями.

Заявленное количество участников митинга - 10 тысяч человек. Судя по кадрам с места событий, людей собралось не так много - около тысячи человек. Демонстранты держат плакаты с именами политзаключенных, у многих футболки с портретом заключенного по обвинению в терроризме украинского режиссера Олега Сенцова, передает Newsru.

Как заявил "Общей газете" один из организаторов митинга правозащитник Лев Пономарев, цель акции - обратить внимание общества на катастрофическую ситуацию в стране с нарушением основных прав и свобод граждан "от права дышать чистым воздухом и распоряжаться своим имуществом, до права людей на свободу и жизнь".

На митинге планируется выступление правозащитников, представителей партий ПАРНАС, "Яблоко", "Гражданская инициатива", "Демократический выбор", движения "Открытая Россия" и муниципальных депутатов.

Организаторы акции и его участники по итогам митинга сформулируют основные требования к руководству страны в целом и мэрии Москвы в частности. В первую очередь речь идет о прекращении преследования оппозиции, правозащитников и участников протестных акций.

Двух человек задержали 

На выходе с митинга "За свободную Россию без репрессий и произвола" силовики задержали двух активистов - Дарью Полюдову и ее соратника Ивана Гуськова. Об этом сама Полюдова сообщила порталу "ОВД-Инфо".

О причинах задержания информации к настоящему моменту нет. По словам активистки, Гуськов держал флаг движения "Левое сопротивление", который на самом деле принадлежал ей. У самой Полюдовой сотрудники полиции в сумке нашли четыре стикера с информацией о митинге, который должен пройти в День России 12 июня.

Отметим, что Дарья Полюдова в октябре прошлого года вышла на свободу после двух лет лишения свободы в колонии-поселении, куда ее отправили за публикации в социальной сети "ВКонтакте". Суд обвинил ее в экстремизме и призывах к сепаратизму.

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