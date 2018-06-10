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  • Фото: в Таллинне в химлаборатории произошла утечка неизвестного вещества

Фото: в Таллинне в химлаборатории произошла утечка неизвестного вещества Дополнено в 15:15!

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Спасатели занимаются установлением вещества, утечка которого произошла в химической лаборатории промышленного здания в столичном районе Кристийне.

По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, утечка произошла в промышленном здании по адресу Вярви,5, где находится бизнес-центр Laki.

«На данный момент установлено, что на четвертом этаже здания находится химическая лаборатория, где произошла утечка неизвестного вещества», - сказал Postimees пресс-секретарь. Он добавил, что на данный момент неизвестно, опасно вещество или нет. Утечка какого именно вещества произошла, устанавливает специальное химподразделение Спасательного департамента. На это может уйти от одного до двух часов. 

Из здания был эвакуирован обнаруживший утечку человек, его отвезли на осмотр в больницу.

На четвертом этаже, по словам пресс-секретаря, производят электронные компоненты. Людей туда сейчас не пускают.

На место изначально приехали четыре спасательные команды. Сейчас здание окружили полицейские и одна спасательная команда. 

За пределы здания, по словам пресс-секретаря, утечка не распространилась. 

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