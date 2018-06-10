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  • Фото: в Эстонии на месте советской санэпидемстанции открыли апарт-отель

Фото: в Эстонии на месте советской санэпидемстанции открыли апарт-отель Смотрите, как выглядят комнаты!

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Паевое товарищество Embrace, которые уже владеет гостевым домом в пляжной зоне Пярну, в субботу днем открыло в летней столице резиденцию Dönhoff по адресу Кунинга, 23, сообщает Pärnu Postimees.

Речь идет об апарт-отеле, в котором 11 гостевых квартир. Несмотря на современные решения в планировке и отделке, здание сохранило дух истории.

В советское время здание на Кунинга, 23 было в распоряжении санэпидемстанции, но после этого долгое время стояло пустым.

Здание расположено в зоне охраны памятников старины Пярну, но как объект не является госценностью.

Хотя отель торжественно был открыт вчера, гостей там принимают уже с 1 июня.

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