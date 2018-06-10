Фото: в Эстонии на месте советской санэпидемстанции открыли апарт-отель

Речь идет об апарт-отеле, в котором 11 гостевых квартир. Несмотря на современные решения в планировке и отделке, здание сохранило дух истории.

В советское время здание на Кунинга, 23 было в распоряжении санэпидемстанции, но после этого долгое время стояло пустым.

Здание расположено в зоне охраны памятников старины Пярну, но как объект не является госценностью.