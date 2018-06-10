Паэт: сотрудничеству стран Запада нанесен новый удар

«Сотрудничеству западных стран нанесен новый удар. США под конец отвергли заявление большой семерки, а также направили личные нападки в адрес премьер-министра Канады. Это не лучшее развитие событий», - написал Паэт.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что, с учетом последних высказываний премьера Канады Джастина Трюдо, решил отказаться от одобрения текста итогового коммюнике саммита G7.

"Учитывая не соответствующие действительности заявления Джастина на его пресс-конференции и тот факт, что Канада установила огромные пошлины на продукцию наших фермеров, рабочих и компаний, я велел представителям США не подписывать коммюнике, в то время как мы рассматриваем возможность пошлин на автомобили, которые наводнили американский рынок", - написал он в "Твиттере".

"Канадский премьер Трюдо во время наших встреч на саммите G7 был кротким как овечка, зато потом на пресс-конференции после моего отлета заявил, что американские пошлины в какой-то степени оскорбительны и что он не даст себя в обиду. Это очень нечестно и слабо. Наши пошлины - ответ на его пошлины в 270% на молочную продукцию", - добавил президент США.

Ранее Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Канаде не допускал резких высказываний в адрес Трампа, но заявил, что готов защищать торговые интересы канадцев, столкнувшихся с вводимыми США пошлинами.

В то же время, в субботу Трамп выступил с отдельным комментарием о том, что страны G7 продолжат сдерживать ядерные амбиции Тегерана.

"Обсуждался широкий спектр вопросов по безопасности, в том числе угроза со стороны Ирана. Страны G7 остаются приверженными задаче сдерживать ядерные амбиции Ирана", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита стран G7 в субботу вечером.