вс, 10.06.2018
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Паэт: сотрудничеству стран Запада нанесен новый удар

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Урмас Паэт

ФОТО: Pm

Сотрудничеству стран Запада был нанесен очередной удар после того, как президент США Дональд Трамп в субботу сообщил, что Соединенные Штаты не собираются одобрять совместное заявление стран "большой семерки", в котором содержится обещание обеспечить постоянную гарантию того, что ядерная программа Ирана оставалась бы исключительно мирной. Об этом в субботу в социальных сетях написал евродепутат от Эстонии Урмас Паэт.

«Сотрудничеству западных стран нанесен новый удар. США под конец отвергли заявление большой семерки, а также направили личные нападки в адрес премьер-министра Канады. Это не лучшее развитие событий», - написал Паэт.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что, с учетом последних высказываний премьера Канады Джастина Трюдо, решил отказаться от одобрения текста итогового коммюнике саммита G7.

"Учитывая не соответствующие действительности заявления Джастина на его пресс-конференции и тот факт, что Канада установила огромные пошлины на продукцию наших фермеров, рабочих и компаний, я велел представителям США не подписывать коммюнике, в то время как мы рассматриваем возможность пошлин на автомобили, которые наводнили американский рынок", - написал он в "Твиттере".

"Канадский премьер Трюдо во время наших встреч на саммите G7 был кротким как овечка, зато потом на пресс-конференции после моего отлета заявил, что американские пошлины в какой-то степени оскорбительны и что он не даст себя в обиду. Это очень нечестно и слабо. Наши пошлины - ответ на его пошлины в 270% на молочную продукцию", - добавил президент США.

Ранее Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Канаде не допускал резких высказываний в адрес Трампа, но заявил, что готов защищать торговые интересы канадцев, столкнувшихся с вводимыми США пошлинами.

В то же время, в субботу Трамп выступил с отдельным комментарием о том, что страны G7 продолжат сдерживать ядерные амбиции Тегерана.

"Обсуждался широкий спектр вопросов по безопасности, в том числе угроза со стороны Ирана. Страны G7 остаются приверженными задаче сдерживать ядерные амбиции Ирана", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита стран G7 в субботу вечером.

По его словам, также эти страны продолжат борьбу с экстремизмом и терроризмом и с теми, кто распространяет эти смертельные идеологии.

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