вс, 10.06.2018
"Один в один логика, которая была применена в так называемом деле Скрипалей, когда было сказано, что весьма вероятно, что это сделали русские" Сергей Лавров
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Техника
Ваш дом
Bидео

Потери Украины от российской агрессии оценили в 100 млрд долларов

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Марш против вторжения России в Крым в Москве 15 марта 2014 года.

ФОТО: Reuters/Scanpix

Украина потеряла около 100 млрд долларов из-за аннексии Крыма Россией и военных действий в Донбассе. Об этом сообщили аналитики из американского исследовательского центра Atlantic Council в докладе "Кремлевская агрессия на Украине: ценник". Исследование было опубликовано еще в марте, на Украине его представили только в июне. Презентация прошла в минувшую пятницу в Украинском кризисном медиа-центре, передает Newsru.

Как сообщил автор исследования Андерс Аслунд, Украина потеряла 100 млрд долларов из-за российской агрессии в Крыму и на востоке страны. "Крым аннексирован Российской Федерацией. Россия несет полную юридическую ответственность за эту часть территории Украины", - отметил старший научный сотрудник Евразийского центра Atlantic Council.

"После аннексии Крыма Украина потеряла 1,4 млн гектаров земли, которые оценивают в более 1,8 млрд долларов. Кроме этого, украинские банки потеряли активы, оставшиеся в банковских отделениях - от 1,7 до 1,9 млрд долларов. Россия конфисковала "Крымэнерго", как следствие - Украина потеряла 1 млрд долларов", - следует из материалов исследования.

Также из-за боевых действий на востоке Украины была разрушена значительная часть инфраструктуры. Эксперты оценили ущерб в 9,5 млрд долларов.

Кроме того, Украина из-за снижения торговли с Россией потеряла еще 14 млрд долларов.

Авторы исследования отметили, что украинские компании и физические лица, потерявшие свои активы в результате российской агрессии, вынуждены обращаться с исками в международные суды. При этом у них есть несколько способов получить компенсации за нанесенный ущерб, сообщил на презентации президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий.

По его словам, один из путей - двустороннее соглашение об инвестициях между Украиной и Россией, которое было подписано в 1998 году. "Это соглашение предусматривает, что каждая сторона будет поощрять инвесторов другой стороны осуществлять инвестиции на своей территории и позволит такие инвестиции, уважая законодательство другой стороны", - пояснил Чолий.

Согласно данным исследования, значительные финансовые потери понесла и российская сторона. После референдума о присоединении Крыма в 2014 году Россия "влила" в социальную экономику региона около 4 млрд долларов и сейчас продолжает его субсидировать, передает РБК со ссылкой на данные исследования. Так, ежегодно Москва тратит около 2 млрд долларов на поддержку полуострова. Эту сумму, составляющую всего 0,14% от текущего ВВП РФ в 1,4 трлн долларов, эксперты назвали терпимой для Кремля.

В мае Третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить 159 млн долларов США 18 украинским компаниям и одному физическому лицу за потерянные активы в Крыму. Международный арбитраж признал РФ ответственной за нарушение прав украинских инвесторов после присоединения полуострова в марте 2014 года.

Российские власти признавать решение суда в Гааге отказались. В Минюсте РФ заявили, что у арбитража нет юрисдикции на рассмотрение данного иска.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ