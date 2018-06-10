вс, 10.06.2018
"Один в один логика, которая была применена в так называемом деле Скрипалей, когда было сказано, что весьма вероятно, что это сделали русские" Сергей Лавров
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Техника
Ваш дом
Bидео

Фото читателя: у таллиннского кладбища горит свалка

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Фото читателя.

Читатель Rus.Postimees прислал в редакцию фотографии горящей свалки в Таллинне на улице Кальмисту-теэ.

ФОТО: Фото читателя.

Как уточнили Rus.Postimees в Спасательном департаменте, вызов поступил по адресу Кальмисту-теэ, 32. Читатель, в свою очередь, сообщил, что пожар произошел по адресу Кальмисту-теэ, 12.

По словам дежурного пресс-секретаря департамента, в работах по тушению задействованы две команды спасателей и волонтеры.

Причина возгорания пока неизвестна.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ