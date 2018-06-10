Фото читателя: у таллиннского кладбища горит свалка
10 июня 2018 г., 16:00
Читатель Rus.Postimees прислал в редакцию фотографии горящей свалки в Таллинне на улице Кальмисту-теэ.
Как уточнили Rus.Postimees в Спасательном департаменте, вызов поступил по адресу Кальмисту-теэ, 32. Читатель, в свою очередь, сообщил, что пожар произошел по адресу Кальмисту-теэ, 12.
По словам дежурного пресс-секретаря департамента, в работах по тушению задействованы две команды спасателей и волонтеры.
Причина возгорания пока неизвестна.