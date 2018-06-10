Фото: смотрите, что писали девушкам участники Эстонской освободительной войны сто лет назад

Среди прочих в виртуальной выставке представлена и открытка, которую отправили Хельми Тохвельман — легендарному и признанному педагогу по танцам, которая родилась в Вяэтса в 1900 году. Письмо со штампом комитета I пехотного полка Эстонии было отправлено Тохвельман 21 сентября 1917 года. На тот момент Хельми было 17 лет. В том числе автор письма сообщил, что едет в составе своего полка из Тарту на поезде и призывал Тохвельман узнать, когда перевозившие эшелон поезда могут прибыть на станцию в Тарту. На краю открытки также написана просьба: «Когда у тебя будет время, напиши».