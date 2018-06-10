Картина дня: утечка химиката, автобусы-развалюхи и убийство лебедят

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями воскресенья.
В химлаборатории произошла утечка неизвестного вещества
Спасатели занимаются установлением вещества, утечка которого произошла в химической лаборатории промышленного здания в столичном районе Кристийне. Читать далее...
Фото: с шоссе Таллинн-Нарва сняли пассажирские автобусы-развалюхи без стекол и номеров
В среду полицейские Идаской префектуры отстранили от движения два рейсовых автобуса без номерных знаков, которые были технически непригодны к поездкам. Читать далее...
В Эстонию вернется жара
Область низкого давления, установившаяся над Скандинавией и Финляндией, распространится и над Эстонией и принесет с собой летнее тепло. Читать далее...
Подловил момент. Что стоит за этой фотографией на саммите "Большой семерки"?
Автору фотографии удалось в одном снимке передать атмосферу, царившую на саммите "Большой семерки", на котором противоречия с американским президентом Дональдом Трампом по ряду вопросов так и не удалось разрешить. Читать далее...
Макрон назвал условие для возвращения России в "Большую восьмерку"
Франция хотела бы, чтобы Россия вернулась в G8, но это возможно только при соблюдении минских соглашений, заявил президент Эммануэль Макрон на брифинге по итогам пребывания на саммите "большой семерки" в Канаде. Читать далее...
Ссора в интернете обернулась поножовщиной и тяжкими телесными повреждениями
На этой неделе Пярнуский уездный суд в рамках сокращенного производства признал виновным 19-летнего Кеннета, который вечером 16 января этого года дважды ударил несовершеннолетнего ножом, причинив жертве тяжкие телесные повреждения. Читать далее...
Невообразимая жестокость: в заповеднике Пальяссааре зверски убили лебедят
Эстонское объединение по защите диких животных поделилось жуткими фотографиями в социальных сетях: на территории заповедника Пальяссааре были найдены шесть мертвых лебедят, каждому дважды свернули шею. Сообщается, что это сделали люди. Читать далее...
Прокуратура: найденная на обочине шоссе женщина сама выпрыгнула из машины
В конце марта на Сааремаа на обочине шоссе была обнаружена 28-летняя женщина в тяжелом состоянии, которая позже скончалась в больнице. По сообщению прокуратуры, это был несчастный случай. Водителю машины, которая стояла неподалеку, предъявят обвинение в нетрезвом вождении. Читать далее...
Фото читателя: у таллиннского кладбища горит свалка
Читатель Rus.Postimees прислал в редакцию фотографии горящей свалки в Таллинне на улице Кальмисту-теэ. Читать далее...
В Ласнамяэ вандалы разнесли площадку для шашлыков и повалили деревья
Районная управа Ласнамяэ просит помощи в поимке вандалов, которые активизировались в последние дни: злоумышленники спилили крышу домика для гриля, находящегося в природоохранной зоне, сломали два клена и вытащили из земли табличку с информацией о парке. Читать далее...