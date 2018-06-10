вс, 10.06.2018
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Картина дня: утечка химиката, автобусы-развалюхи и убийство лебедят

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В химлаборатории произошла утечка неизвестного вещества.

ФОТО: Eero Vabamägi

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями воскресенья.

В химлаборатории произошла утечка неизвестного вещества

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