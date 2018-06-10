Картина дня: утечка химиката, автобусы-развалюхи и убийство лебедят

В химлаборатории произошла утечка неизвестного вещества

Спасатели занимаются установлением вещества, утечка которого произошла в химической лаборатории промышленного здания в столичном районе Кристийне. Читать далее...

Фото: с шоссе Таллинн-Нарва сняли пассажирские автобусы-развалюхи без стекол и номеров

В среду полицейские Идаской префектуры отстранили от движения два рейсовых автобуса без номерных знаков, которые были технически непригодны к поездкам. Читать далее...

В Эстонию вернется жара

Область низкого давления, установившаяся над Скандинавией и Финляндией, распространится и над Эстонией и принесет с собой летнее тепло. Читать далее...

Подловил момент. Что стоит за этой фотографией на саммите "Большой семерки"?

Автору фотографии удалось в одном снимке передать атмосферу, царившую на саммите "Большой семерки", на котором противоречия с американским президентом Дональдом Трампом по ряду вопросов так и не удалось разрешить. Читать далее...

Макрон назвал условие для возвращения России в "Большую восьмерку"

Франция хотела бы, чтобы Россия вернулась в G8, но это возможно только при соблюдении минских соглашений, заявил президент Эммануэль Макрон на брифинге по итогам пребывания на саммите "большой семерки" в Канаде. Читать далее...

Ссора в интернете обернулась поножовщиной и тяжкими телесными повреждениями

На этой неделе Пярнуский уездный суд в рамках сокращенного производства признал виновным 19-летнего Кеннета, который вечером 16 января этого года дважды ударил несовершеннолетнего ножом, причинив жертве тяжкие телесные повреждения. Читать далее...

Невообразимая жестокость: в заповеднике Пальяссааре зверски убили лебедят

Эстонское объединение по защите диких животных поделилось жуткими фотографиями в социальных сетях: на территории заповедника Пальяссааре были найдены шесть мертвых лебедят, каждому дважды свернули шею. Сообщается, что это сделали люди. Читать далее...

Прокуратура: найденная на обочине шоссе женщина сама выпрыгнула из машины

В конце марта на Сааремаа на обочине шоссе была обнаружена 28-летняя женщина в тяжелом состоянии, которая позже скончалась в больнице. По сообщению прокуратуры, это был несчастный случай. Водителю машины, которая стояла неподалеку, предъявят обвинение в нетрезвом вождении. Читать далее...

Фото читателя: у таллиннского кладбища горит свалка

Читатель Rus.Postimees прислал в редакцию фотографии горящей свалки в Таллинне на улице Кальмисту-теэ. Читать далее...

В Ласнамяэ вандалы разнесли площадку для шашлыков и повалили деревья