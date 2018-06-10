вс, 10.06.2018
"Эстонская политика - это война одних комсомольцев с другими" Таави Минник
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Новости
Программа
Видео
До ЧМ по футболу осталось:

Видео: Криштиану Роналду рассмешили русские традиции

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: FRANCISCO LEONG / AFP

Сборная Португалии прилетела в Москву для участия в чемпионате мира по футболу. Видео появилось на YouTube-канале Tech View.

На подмосковной базе «Кратово» команду встретила девушка в традиционном русском наряде, которая предложила футболистам отведать каравай. Под песню «Подмосковные вечера» одним из первых хлеб с солью попробовал нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду. После этого футболист повернулся к товарищам по команде и начал смеяться, передает Lenta.ru.

Чемпионат мира стартует 14 июня. Сборная Португалии сыграет в группе с командами Испании, Марокко и Ирана.

Смотрите видео с 14-ой минуты!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ