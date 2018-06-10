Видео: Криштиану Роналду рассмешили русские традиции

На подмосковной базе «Кратово» команду встретила девушка в традиционном русском наряде, которая предложила футболистам отведать каравай. Под песню «Подмосковные вечера» одним из первых хлеб с солью попробовал нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду. После этого футболист повернулся к товарищам по команде и начал смеяться, передает Lenta.ru.