вс, 10.06.2018
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Uber сможет определять и игнорировать пьяных пассажиров

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ФОТО: KAI PFAFFENBACH/REUTERS/Scanpix

Компания Uber разработала специальную систему для дистанционного распознавания пьяного пассажира. Патентную заявку на регистрацию этой технологии фирма уже подала в соответствующее ведомство в США.

Система будет анализировать скорость ввода данных клиентом и наличие грамматических ошибок при заказе. Также технология примет во внимание место расположение пассажира, время суток и даже скорость его ходьбы, передает Telegraf.

Все эти данные будут сравниваться с информации, которая была получена о клиенте ранее. На основе этого искусственный интеллект оценит состояние пассажира и предупредит об этом водителя.

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