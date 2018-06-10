Uber сможет определять и игнорировать пьяных пассажиров

Система будет анализировать скорость ввода данных клиентом и наличие грамматических ошибок при заказе. Также технология примет во внимание место расположение пассажира, время суток и даже скорость его ходьбы, передает Telegraf .

Все эти данные будут сравниваться с информации, которая была получена о клиенте ранее. На основе этого искусственный интеллект оценит состояние пассажира и предупредит об этом водителя.