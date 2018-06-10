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  • Центральный полигон Сил обороны Эстонии вновь охватил огонь

Центральный полигон Сил обороны Эстонии вновь охватил огонь Дополнено в 18:48!

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ФОТО: Eero Vabamägi

Житель Тапа сообщил, что с Центрального полигона Сил обороны Эстонии виден дым, пишет Virumaa Teataja.

Пожар распространился на площади трех c половиной гектаров.

Пресс-секретарь Спасательного центра сказал Postimees, что на месте 13 пожарных машин, ведутся работы по тушению пожара: «Горят пни и груды веток». Пресс-секретарь добавил, что дополнительной помощи не запрашивали и на данный момент можно сказать, что огонь на этот раз не распространится дальше. 

Менее месяца назад пожар на Центральном полигоне охватил участок в более 150 гектаров.

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