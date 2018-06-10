Центральный полигон Сил обороны Эстонии вновь охватил огонь Дополнено в 18:48!
10 июня 2018 г., 18:35
Житель Тапа сообщил, что с Центрального полигона Сил обороны Эстонии виден дым, пишет Virumaa Teataja.
Пожар распространился на площади трех c половиной гектаров.
Пресс-секретарь Спасательного центра сказал Postimees, что на месте 13 пожарных машин, ведутся работы по тушению пожара: «Горят пни и груды веток». Пресс-секретарь добавил, что дополнительной помощи не запрашивали и на данный момент можно сказать, что огонь на этот раз не распространится дальше.
Менее месяца назад пожар на Центральном полигоне охватил участок в более 150 гектаров.