Центральный полигон Сил обороны Эстонии вновь охватил огонь

Пресс-секретарь Спасательного центра сказал Postimees, что на месте 13 пожарных машин, ведутся работы по тушению пожара: «Горят пни и груды веток». Пресс-секретарь добавил, что дополнительной помощи не запрашивали и на данный момент можно сказать, что огонь на этот раз не распространится дальше.