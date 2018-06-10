Канепи отметила свой день рождения очередной победой
10 июня 2018 г., 19:18
Празднующая сегодня свой 33-й день рождения вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи (WTA, 52) выиграла теннисный турнир ITF в итальянской Брешии с призовым фондом 60 000 долларов.
В финале Канепи взяла верх над итальянкой Мартиной Тревисани (WTA, 185) со счетом 6:4, 6:3. Матч длился 1 час и 42 минуты, передает Rus.ERR.
В прошлом году Канепи также отметила свой день рождения победой на турнире. Тогда она выиграла турнир ITF в немецком Эссене с призовым фондом 25 000 долларов.