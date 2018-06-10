Судя по этим данным, Бэнкс общался с российскими чиновниками для обсуждения возможностей своего бизнеса, а также представляющих взаимный интерес вопросов и последствий Брекзита. В своей книге The Bad Boys of Brexit и других публикациях бизнесмен утверждал, что лишь однажды встречался с послом РФ в Великобритании Александром Яковенко - в сентябре 2015 года, пишет Newsru.

Полученная The Sunday Times информация свидетельствует о том, что Бэнкс и Уигмор в ноябре 2016 года обедали с российским дипломатом спустя всего три дня после того, как навестили в Нью-Йорке вместе с тогда еще действующим лидером Партии независимости Соединенного Королевства (United Kingdom Independence Party, UKIP) Найджелом Фараджем будущего президента США Дональда Трампа.

Как отмечает издание, прошлым вечером Бэнкс признался, что передал телефонные номера членов переходной команды Трампа российским чиновникам.

Оказавшаяся у журналистов переписка раскрывает обширную сеть связей между кампанией Leave.EU, которую возглавлял Фаррадж и которая агитировала за Брекзит перед референдумом, и российскими официальными лицами.

Бэнкса и Уигмора представил Яковенко дипломат Александр Удод, предполагаемый офицер российской разведки, который был выдворен из Британии после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

Российский посол предложил Бэнксу и Уигмору участие в бизнес-сделке, предполагающей объединение шести золотых рудников в одно предприятие.

Со своей стороны два сторонника Брекзита обещали привлечь к сотрудничеству бывшего начальника Генштаба Британии лорда Чарльза Гатри и бизнесмена Питера Хамбро, более десяти лет возглавлявшего российскую золотодобывающую компанию Petropavlovsk.

Бэнкс и Уигмор обменивались сообщениями с российскими официальными лицами. Британцы отправляли россиянам приглашения на вечеринки и обсуждали возможную поездку в Москву.

Также Бэнкс признался, что посещал Москву в феврале 2016 года, когда кампания по подготовке к референдуму о Брекзите была в самом разгаре, по выражению The Sunday Times.

В день самого голосования в июне 2016 года Яковенко и Удода пригласили на коктейльную вечеринку, проводившуюся Бэнксом в районе Ноттинг-Хилл на западе Лондона. Также посла попросили посетить торжественный вечер в честь результатов референдума в Вестминстере.

По словам Бэнкса и Уигмора, о своих контактах с россиянами они проинформировали ЦРУ.

Электронные письма попали в редакцию The Sunday Times от журналистки Изабель Оукшотт, нанятой Бэнксом для помощи в написании книги The Bad Boys of Brexit. Сейчас она работает над книгой об использовании Россией "гибридной войны" для влияния на британскую политику.

Удод в электронном письме 10 октября 2015 года пригласил Бэнкса встретиться с Яковенко. 6 ноября состоялась встреча, которую Бэнкс описал как "шестичасовой пьяный обед". Уигмор утверждает, что британцы не передавали россиянам никаких деталей относительно своей кампании по Брекзит. " Мы обсуждали Трампа, и [Яковенко] немедленно отмахнулся от этой темы. "У него нет шансов на победу", - я отчетливо помню, как он это сказал", - сообщил напарник Бэнкса.

Судя по переписке, 17 ноября Бэнкс и Уигмор пили чай с Яковенко и бизнесменом Симаном Поваренкиным, известным своей работой в горнорудной отрасли. В ходе встречи обсуждалась сделка по объединению шести золотых рудников.

Спонсор Брекзит назвал сведения о его связях с Россией "полной чушью" и "охотой на ведьм"

Бэнкс намерен выступить во вторник перед парламентским комитетом. Причем, по словам бизнесмена, он собирается рассказать парламентариям о связях с целым рядом стран во время кампании по подготовке к референдуму.