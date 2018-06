Судя по этим данным, Бэнкс общался с российскими чиновниками для обсуждения возможностей своего бизнеса, а также представляющих взаимный интерес вопросов и последствий Брекзита. В своей книге The Bad Boys of Brexit и других публикациях бизнесмен утверждал, что лишь однажды встречался с послом РФ в Великобритании Александром Яковенко - в сентябре 2015 года, пишет Newsru .

Полученная The Sunday Times информация свидетельствует о том, что Бэнкс и Уигмор в ноябре 2016 года обедали с российским дипломатом спустя всего три дня после того, как навестили в Нью-Йорке вместе с тогда еще действующим лидером Партии независимости Соединенного Королевства (United Kingdom Independence Party, UKIP) Найджелом Фараджем будущего президента США Дональда Трампа.

Также Бэнкс признался, что посещал Москву в феврале 2016 года, когда кампания по подготовке к референдуму о Брекзите была в самом разгаре, по выражению The Sunday Times.

Электронные письма попали в редакцию The Sunday Times от журналистки Изабель Оукшотт, нанятой Бэнксом для помощи в написании книги The Bad Boys of Brexit. Сейчас она работает над книгой об использовании Россией "гибридной войны" для влияния на британскую политику.