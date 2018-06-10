Видео: байкер встал после наезда грузовика на его голову
10 июня 2018 г., 20:21
На Филиппинах был снят на видео шокирующий инцидент, когда грузовик проехал по голове упавшего под него байкера. В итоге мужчина остался жив, и даже самостоятельно поднялся, пишет The Sun.
Издание сообщает, что мужчина ехал на скутере вдоль обочины, когда решил обогнать едущий впереди грузовик. Однако, задев колесами своего транспорта бордюр, байкер упал прямо под колеса грузовика.
Водитель затормозить не успел, и машина проехала колесами по голове байкера. К счастью для него, основной удар принял на себя защитный шлем, благодаря которому он остался жив, и даже вскоре самостоятельно поднялся.
Едущие позади него водители вызвали для мужчины скорую. Получил ли мужчина травмы, не сообщается.