Видео: байкер встал после наезда грузовика на его голову

Издание сообщает, что мужчина ехал на скутере вдоль обочины, когда решил обогнать едущий впереди грузовик. Однако, задев колесами своего транспорта бордюр, байкер упал прямо под колеса грузовика.

Водитель затормозить не успел, и машина проехала колесами по голове байкера. К счастью для него, основной удар принял на себя защитный шлем, благодаря которому он остался жив, и даже вскоре самостоятельно поднялся.