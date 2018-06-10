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Посольство США призналось, что очень часто посещает Ида-Вирумаа

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Флаг США. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Посольство США в Таллинне опубликовало на своей странице Facebook пост, посвященный столетию ЭР, и призналось, что часто гостит в Ида-Вирумаа.

"Продолжаем праздновать столетие Эстонской Республики и предлагаем вашему вниманию очередную фотографию из коллекции «100 уникальных воспоминаний об Эстонии». Наша команда посещает Ида-Вирумаа так часто, что было бы обидно не запечатлеть этот потрясающий вид на Финский залив с обрыва Онтика по дороге в Нарву", - написало посольство США. 

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