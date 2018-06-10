Посольство США призналось, что очень часто посещает Ида-Вирумаа

"Продолжаем праздновать столетие Эстонской Республики и предлагаем вашему вниманию очередную фотографию из коллекции «100 уникальных воспоминаний об Эстонии». Наша команда посещает Ида-Вирумаа так часто, что было бы обидно не запечатлеть этот потрясающий вид на Финский залив с обрыва Онтика по дороге в Нарву", - написало посольство США.