Полиция бьет тревогу: дети сами ради забавы делают эротические видео и фото

"Тревогу вызывает очень юный возраст потенциальных жертв, нам приходится по-другому реагировать и действовать. Это означает, что и родители детей должны задуматься, что они говорят своим детям. Говорят ли они с детьми на тему секса и сексуальности, о том, можно ли фотографировать и снимать на камеру обнаженное тело", - говорит веб-констебль Маарья Пунак.