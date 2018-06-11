Эксперты Bellingcat и зампостпреда РФ при ООН устроили перебранку в Twitter из-за расследования по MH17

Когда сотрудники Bellingcat попросили дипломата аргументировать свои доводы, тот занял оборонительную позицию, обвинив независимых расследователей в "запугивании". Это дало старт длительной перебранке в Twitter.

Все началось с твита Полянского, опубликованного 9 июня. "MH17 - ужасная трагедия. Никакие слова не смогут утешить тех, кто потерял своих близких. Россия желает, чтобы исполнители этого преступления понесли ответственность, и готова участвовать в установлении правды. Однако обвинения Bellingcat основаны на фэйках", - написал он.

Bellingcat в ответ потребовала предоставить доказательства того, что их расследование не соответствует фактам. Полянский расценил это как "кампанию по устрашению", которая доказывает, что он "нанес удар в их слабое место". "Вот теперь они забеспокоились. И им следует беспокоиться: если Россия будет включена в расследование, а наши доказательства не будут игнорироваться, всем станет очевидно, что "король-то голый", - заявил дипломат.

Расследователи парировали: "Россия: "Bellingcat использует фэйки". Bellingcat: "Можете это доказать?" Россия: "Прекратите нас запугивать!"

Зампостпреда при ООН на это пообещал, что все "обязательно увидят доказательства России", но это произойдет в рамках всестороннего и независимого расследования с участием РФ. "Это дело экспертов и специалистов, а не антироссийских троллей", - подался в оскорбления Полянский.

"Ваша неспособность предоставить какие-либо доказательства в подтверждение очень серьезных обвинений существенно подрывает доверие к вашим заявлениям", - подметили в Bellingcat. Расследователи также обратили внимание на то, что высокопоставленный российский дипломат использует "детские" хэштеги, например #bullyingcrap (запугивают и несут чушь).

Напомним, в Bellingcat пришли к выводу, что малайзийский Boeing был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", доставленного на юго-восток Украины из России. В переправке вооружения якобы участвовал офицер ГРУ Олег Иванников, также известный как бывший министр обороны Южной Осетии Андрей Лаптев. По данным участников расследования, Иванников скрывался под позывными Андрей Иванович или Орион.

Минобороны РФ назвало расследование домыслами, основанными на "старом фейке". "Обращает на себя внимание, что все удручающие своей глупостью домыслы "расследователей" основаны на старом фейке с имитацией радиоперехвата разговора неустановленных лиц, опубликованного еще 18 июля 2014 года (на следующий день после катастрофы) Службой безопасности Украины", - говорилось в заявлении ведомства.

Что касается упомянутых в тексте Bellingcat офицеров, то, как заявили в российском военном ведомстве, все они были давно уволены с военной службы, и российское военное ведомство не располагает сведениями о роде их занятий вне Вооруженных сил.