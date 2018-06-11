Галерея: пляжные красавицы и мэры-футболисты активно отдыхали на курорте

В Нарва-Йыэсуу в воскресный день праздничного открытия курортного сезона на морском пляже выступили юные участницы проекта Miss Baltic Coast, а также состоялся товарищеский матч по пляжному футболу между горуправами Нарвы и Нарва-Йыэсуу. Капитанами команд выступили мэры - Тармо Таммисте и Максим Ильин.
По результатам двух таймов со счетом 6:3 победила на домашнем песке горуправа Нарва-Йыэсуу. Однако, для пущей зрелищности провели серию пенальти, в которой гости из Нарвы оказались более удачливыми - 3:2. В итоге решено, что победила все же дружба.
Заодно решено провести повторную игру - в августе, когда Нарва-Йыэсуу будет праздновать день города.
Организатором товарищеской встречи выступил спортивный клуб Narva United, обеспечивший как знакомство с основами пляжного футбола, так и судейство.
Лучшим игроком нынешней воскресной игры признали вратаря - советника-юриста Нарвской горуправы Петра Някка. В качестве символической награды он получил арбуз.
Примечательно, что на стороне Нарва-Йыэсуу, то есть против родной Нарвы, довольно успешно играл член Нарвского горсобрания Антон Праткунас, так как буквально сегодня, 11 июня, он приступает к параллельной работе в управе курортного города.
В праздничном открытии пляжного сезона в Нарва-Йыэсуу приняли участие и другие инициативные местные жители, готовые предложить отдыхающим свои услуги для активного времяпрепровождения.