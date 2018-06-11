Галерея: пляжные красавицы и мэры-футболисты активно отдыхали на курорте

По результатам двух таймов со счетом 6:3 победила на домашнем песке горуправа Нарва-Йыэсуу. Однако, для пущей зрелищности провели серию пенальти, в которой гости из Нарвы оказались более удачливыми - 3:2. В итоге решено, что победила все же дружба.

Заодно решено провести повторную игру - в августе, когда Нарва-Йыэсуу будет праздновать день города.

Организатором товарищеской встречи выступил спортивный клуб Narva United, обеспечивший как знакомство с основами пляжного футбола, так и судейство.

Лучшим игроком нынешней воскресной игры признали вратаря - советника-юриста Нарвской горуправы Петра Някка. В качестве символической награды он получил арбуз.

Примечательно, что на стороне Нарва-Йыэсуу, то есть против родной Нарвы, довольно успешно играл член Нарвского горсобрания Антон Праткунас, так как буквально сегодня, 11 июня, он приступает к параллельной работе в управе курортного города.