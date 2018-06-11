Меркель считает удручающим отказ Трампа от договоренностей саммита G7

"Разочаровывающим" и "удручающим" назвала канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) решение президента США Дональда Трампа отозвать свою подпись под коммюнике по итогам саммита G7. Об этом она заявила в воскресенье, 10 июня, в программе канала ARD "Anne Will".

По словам Меркель, она до сих пор придерживается мнения, что Трамп "по многим вопросам" разделяет принципы и ценности G7. "Однако отзыв подписи под коммюнике, конечно, является радикальным шагом", - отметила Меркель. Она подчеркнула, что не считает это событие концом транслантического партнерства, однако считает, что "больше на него нельзя просто так полагаться". При этом глава правительства ФРГ высказалась за сохранение формата G7.

Меркель также поддержала решение ЕС об ответных мерах на американские пошлины на сталь и алюминий из Европы. "Мы не позволим раз за разом получать выгоду за наш счет", - сказала она. Это касается, по словам канцлера, и угроз Трампа о введении пошлин на иностранные, в том числе немецкие автомобили. Тогда ЕС снова придется подумать, как на это ответить, сказала она.

Трамп всех удивил

После завершения в Канаде саммита G7 президент США Дональд Трамп в воскресенье, 10 июня, неожиданно отозвал свою подпись под итоговым совместным заявлением. Это стало первым подобным случаем в истории формата "большой семерки".

Свое решение Трамп мотивировал позицией канадского премьер-министра Джастина Трюдо относительно новых таможенных пошлин США на сталь и алюминий. "Джастин Трюдо в ходе саммита G7 выглядел таким мягким и скромным, а после моего отъезда сказал на пресс-конференции, что "пошлины США были довольно оскорбительными" и что ему "не сядут на голову". Очень нечестно и слабо!" – написал президент США на своей странице в Twitter.